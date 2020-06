OPINIÓN: El feminismo es una idea universal que debe ser reconocida y discutida

“En nuestro mundo actual, siento que las mujeres se disculpan con los hombres por muchas razones”, dijo Guzmán. “Personalmente me encuentro haciendo esto en el trabajo. Esto puede causar ansiedad, especialmente en el lugar de trabajo. También puede ser emocionalmente traumático para aquellos a quienes un hombre les dice constantemente lo que valen…es importante recordarles a las mujeres que merecen estar aquí y estar en cualquier lugar de trabajo que deseen, sus ideas no deberían verse disminuidas y esencialmente esforzarse por ser lo mejor de sí mismas”.

