OPINIÓN: El hecho de comprar productos Goya es lo mismo que apoyar a Trump

Quizás era tiempo de cambiar e intentar algunas cosas nuevas; no significa que la tradición en sí ya no existe, solamente que ahora se ha adaptado a las nuevas circunstancias. Tal vez las nuevas tradiciones familiares tendrán un nuevo significado que podamos transmitir a las generaciones del futuro para que ellos también disfruten.

La comida de nuestra cultura representa, en grande, quien somos, al igual que la cocina refleja uno de nuestros valores más importantes y especiales: la familia. Por generaciones tras generaciones, hemos tenido recetas familiares que nos unen. Tal vez esas recetas utilizan productos Goya, pero eso no significa que las recetas no pueden cambiar. Nuestras tradiciones no son permanentes.

Hoy en día, nuestra generación se está convirtiendo más y más progresiva, y no vamos a tolerar, ni aceptar las creencias que nos condenan. La comunidad latinx no es una comunidad que se compadece de las circunstancias- somos una comunidad que sale por encima de todo; nuestra comunidad (y especialmente nuestra generación) aboga por la reforma social en todos los medios.