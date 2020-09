Elecciones 2020: El papel fundamental que desempeña el voto latinx

“Si no puedo votar, voy a conseguir que tantas otras personas como sea posible voten en mi nombre si mi único voto no está allí, entonces lo reemplazaré informando y alentando a otros votantes”, dijo Montesinos.

La organización Democracy Project 2020 del Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, ICIRR, están colaborando con comunidades inmigrantes para que la información de votación sea accesible en español y fácilmente comprensible.