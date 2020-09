OPINIÓN: La representación de latinos en los medios es vital para el avance de nuestra comunidad

El éxito de un miembro de la comunidad latino es un éxito para todos de la comunidad, no importa si no los conocemos personalmente. Estos logros son significativos porque vivimos en un mundo donde somos una minoría que no siempre es considerada, valorada, o escuchada. Existimos, importamos, y merecemos ser representados.

A raíz de estos esfuerzos, hoy en día hemos visto logros significativos en nuestra comunidad como Melissa Villaseñor -siendo el primer miembro del elenco latina de “Saturday Night Live,” Sofia Vergara- siendo la primera actriz Colombiana incluida en el elenco de un importante programa de televisión de ABC en su papel de Gloria Delgado-Pritchett en “Modern Family,” y Laurie Hernandez- olimpica campeona siendo la primera latina en ganar “Dancing With The Stars”.