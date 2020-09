Una empresaria local utiliza su pasión por la papelería para traer mejor representación latina

“Estar en un mercado en el que mucha gente no está haciendo esto y verlo crecer desde abajo hasta donde está, ha sido lo mejor que he hecho en mi vida”, dijo.

“Es un proceso largo, pesado y abrumador, no sucederá en un año, es importante tener paciencia”, añadió García. “Tener amigos que sean dueños de un negocio es tan esencial para ser dueño de un negocio porque necesita personas que puedan comprender sus luchas. Tus amigos te escucharán, pero no entenderán por lo que estás pasando”.

“Si no hubiera mostrado mis cartas en las exposiciones, no sé si tendría Papelitos Lindos”, dijo García.