CPD fuera de CPS: ¿Qué significa el movimiento de desfinanciar a la policía?

“Y eso no es cierto”, dijo Nava. “La policía no está aquí para desescalar y proteger, está aquí para agravar y arrestar”.

“En mi escuela secundaria, no teníamos una enfermera de tiempo completo”, dijo Nava. “Sin embargo, teníamos de tres a cuatro policías todos los días en el edificio. Pero si me enfermara, ¿a quién acudiría? ¿El tipo de la pistola? No”.

Jennifer Nava, una organizadora juvenil de Cops out of CPS, piensa que si los estudiantes tuvieran acceso a más recursos de ayuda, el crimen se reducirá significativamente y las tasas de graduación subirán .

De acuerdo a un reportaje de CNN , la desfinanciación de la policía no significa eliminar a la policía, si no llevar los fondos invertidos al departamento de policía y asignarlos a más recursos para las familias, como viviendas asequibles, programas de salud mental, educación y otros servicios sociales.