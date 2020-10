Organizaciones en Chicago celebrarán el Día de los Muertos virtualmente

“Es importante para mí recordar a las personas que personalmente no tuve la oportunidad de conocer, y puedo hacerlo en esta época en la que compartimos historias de aquellos que no están con nosotros”, dice Cortez.

Cortez menciona que el Día de los Muertos es un momento en el que se comparten recuerdos y que no es necesariamente un momento de tristeza. Cortez ha perdido familiares que no conoció y la tradición lo acerca a esos recuerdos.

Poder Chicago y el National Museum of Mexican Art, dicen que a pesar que no se pueda celebrar en persona decidieron celebrar el Día De Los Muertos de otra manera.