Nick Foles podría ser la única esperanza para los Chicago Bears

“Realmente las primeras cuatro semanas del calendario de los Bears estuvieron a favor de que Mitch Trubisky se quedará en el puesto”, dijo Moreano. “Empiezas en la carretera con los Lions, no una muy buena defensa, en casa contra los Giants, luego estás en la carretera contra Atlanta y luego tienes a los Colts. No estaba prediciendo que lo sacarían en el tercer juego. Estaba pensando más en la semana cinco contra los Buccaneers, donde creo que la competencia realmente comienza a aumentar un poco”.

“No fue demasiado sorprendente solo porque Nick Foles no tuvo la oportunidad de practicar realmente con sus compañeros de equipo en Chicago”, dijo Nicholas Moreano, coanfitrión del podcast de los Bears, The Chicago Audible. “Estaba de vuelta en su casa en California, así que allí había una desventaja”.