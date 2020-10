OPINIÓN: Al identificarse como latina, Rosalia crea una controversia que hiere la historia de la comunidad latinx

Share via Email

Share via Email

Share on Twitter

Share on Twitter

Share on Facebook

Share on Facebook

Rosalia, una de las artistas más sensacionales de España se ha convertido en una de las artistas más grandes del siglo. Aunque con tanta fama, viene la controversia de la comunidad latina. La artista española ha alcanzado la fama en los últimos años por su estilo artístico único. Rosalía entiende muy bien su estilo musical y está dominando un espacio musical que no existía antes, mezclando su origen flamenco con el hip hop.

A veces es difícil decidir con cuáles etiquetas decidimos identificarnos. Las etiquetas son algo personal y nos permiten identificarnos como parte de una comunidad.

Entonces, ¿quién puede determinar cómo se identifica alguien? ¿Qué sucede cuando una comunidad decide que alguien no pertenece?

Rosalía ha participado en entrevistas identificándose como latina. Ella cree que debido a que ha estudiado flamenco y sus diferentes estilos regionales como el estilo colombiano, el estilo guajira y el estilo rumba, se puede identificar como latina ya que su música la conecta con Latinoamérica.

Para empezar, es injusto que Rosalía se identifique como latina. Al igual que eso no solo es injusto , sino que también es ofensivo que ella decida identificarse como latina. Tenemos que ser conscientes de la historia violenta que viene con la etiqueta de “latino” y de cómo surgió la formación de la etiqueta. La historia de Latinoamérica está basada en el colonialismo. El colonialismo ha dejado una cicatriz en Latinoamérica que nunca sanará por completo, y son momentos como estos, cuando personas no latinas se adoptan en nuestra cultura, que abre la herida.

Según Oxford Languages, alguien latino es una persona de origen o ascendencia latinoamericana. Según esta definición, Rosalía no es latina.

Rosalía no tiene ninguna conexión con Latinoamérica y, por lo tanto, no tiene derecho de reclamar la identidad latina. No deberíamos darle un permiso especial para que se identifique como una latina honoraria solo porque la mayoría de sus fanáticos son de Latinoamérica. Ella puede identificarse como hispana porque ser hispana significa provenir de un país de habla hispana.

Daisy Saavedra, estudiante universitaria del vecindario La Villita cree que Rosalía solo se identifica como latina cuando le conviene para obtener más seguidores.

“Ser latina es algo de mí que me enorgullece mucho y lo veo como una burla que oscurezca su color de piel y se identifique como latina en sus giras y entrevistas sin saber lo que es vivir como latina o tener los problemas de racismo y dicriminación que las personas latinas se enfrentan en su vida ”dijo Saavedra.

Saavedra también agregó que Rosalía tiene el privilegio de volver a España sin tener que enfrentar discriminación. Como famosa, tiene mucha movilidad social y nunca tendrá que enfrentar las repercusiones de sus acciones.

Rosalia reconoce que no es latina, aunque ella misma se niega rechazar la idea que en verdad no es latina. El problema sumamente considerable es que al negarse a denunciar su afirmación de ser latina, participa activamente en el colonialismo.

Mayra Encarnación, estudiante de primer año de la Universidad DePaul, cree que Rosalía no tiene ningún derecho a la herencia latina porque no tiene conexión de sangre con esa herencia y proviene de un país que fueron los opresores de esa herencia. Encarnación también cree que si Rosalía continúa identificándose como latina, eso causará mucha confusión.

“El problema que veo con su identificarse como latina es que está en una posición de autoridad para los jóvenes y esto puede causar confusión sobre su propia herencia y crear un problema aún más grande con más personas involucradas”, dijo Encarnación.

Encarnación no es la única que piensa que Rosalía identificándose como latina es algo problemático. Vanesa Camila León, estudiante universitaria del vecindario Jefferson Park, cree que no deberíamos atacar a la cantante española pero tampoco deberíamos permitir que siga usando la etiqueta latina en sus entrevistas.

“Yo no juzgo ni critico a Rosalía por asumir que es latina; sin embargo, me gustaría que se educara entre la gran diferencia que hay entre una persona hispana y una persona latina porqué es tan intercambiable estos días cuando realmente no debería serlo”, dijo León.

Algunos dicen que deberíamos celebrar sus logros como una joven exitosa en la industria de la música y que no deberíamos preocuparnos por las etiquetas. Aunque es importante reconocer y encasillar las microagresiones que dañan a nuestra comunidad e historia como latinos. Por lo tanto, creo que podemos hacer ambas cosas. Podemos reconocer simultáneamente que ella no es latina mientras disfruta y celebra su música.