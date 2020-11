Meseros en Chicago expresan preocupación con nuevas restricciones del coronavirus

“Estamos realmente bendecidos con los clientes”, dijo Magdalena. “Trabajamos por la propina y ellos dejan algunas propinas. No fue malo y no fue bueno. Todavía estamos sobreviviendo”.

Como El Pueblito, los meseros del restaurante Taste of Perú también están luchando para trabajar. Debido a las restricciones, Taste of Perú sólo permite que las personas recojan la comida desde el restaurante.

“Nos han perjudicado porque no hay muchas propinas, la gente entra a comer y no deja propina, [y] nos han reducido las horas”, ella dijo.