Con la comunidad indocumentada pagando más impuestos que Trump, organizaciones de Chicago luchan por informar sobre el impuesto justo

Cuando los formularios de los contribuyentes no coinciden con un SSN, se almacenan en el Archivo de Suspensión de Ingresos, lo que eventualmente contribuye a los Fondos Fiduciarios del Seguro Social según el Atlantic . La mayoría de esos formularios no reclamados provienen de trabajos indocumentados.

“El Sr. Trump tiene un historial establecido de endurecer a sus prestamistas,” destacó el New York Times. “Pero las declaraciones de impuestos revelan que no ha podido devolver mucho más dinero del que se conocía anteriormente: un total de $287 millones desde 2010 “.