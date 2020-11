OPINIÓN: El movimiento de ‘Latinos para Trump’ dejó a la comunidad latina dividida

Share via Email

Típicamente en épocas de elecciones el ambiente siempre es un poco tenso, pero esta temporada la gente esperaba ansiosamente los resultados de la presidencia.

Esta elección fue bastante distinta a otras, dividiendo al país en dos y derrumbando las relaciones interpersonales.

Lo más evidente de este efecto fue el movimiento de “Latinos para Trump” que generó controversia, disgusto, entre más, por muchos latinos, especialmente para los latinos que tienen familiares que votaron por Trump.

“Tengo entendido que el movimiento ‘Latinos para Trump’ dividirá aún más a la comunidad a medida que adopten los problemas del machismo, el racismo y la homofobia, junto con varios otros temas, como el aborto, en sus creencias”, dijo Christian Mancera, un estudiante universitario de DePaul. “Me di cuenta de que muchos de estos latinos partidarios de Trump son hombres heterosexuales. No enfrentan los ataques a los homosexuales, el sexismo y el colorismo que enfrentan otros en la comunidad latina”.

Mis padres son inmigrantes de Colombia y claro son conservadores en sus ideales, pero, jamás pensaron en votar para Trump; pero desafortunadamente, el resto de mi familia lo apoya por varias razones.

Cuando conversé con ellos a ver por qué apoyan a Trump, mi tío simplemente me dijo que “ese man es una nota por lo honesto que es” e igual cuando le pregunté a mi tía cuando me dijo “pues me ha bajado los impuestos y ahorro más”.

Simplemente, apoyar al hombre que ha perdido 1,500 niños en centros de detención, que ha tratado de revocar los derechos de mujeres, LGBTQ+, morenos, etc, solo por que ‘es una nota’ o ‘me baja los impuestos’ es injusto.

“Latinos para Trump” es un movimiento tóxico que promueve ideales conservativos y perjudica a la comunidad latina.

Mancera también añadió que es importante notar que la vida humana vale más que una ganancia económica.

“Conozco compañeros que son parte del movimiento ‘Latinos para Trump’ y defienden sus plataformas por razones económicas”, dijo Mancera. “Por ejemplo, temen los planes fiscales de Biden. Sin embargo, no valoro la ganancia económica sobre los derechos humanos básicos y la aceptación. El movimiento “Latinos for Trump” divide a la comunidad ya que están más enfocados en sus ganancias financieras y no reconocen la adversidad que atraviesa su comunidad”.

Otros como Efrain Aguilar, un estudiante de DePaul, expresó que el apoyo a Trump causó discusiones entre su familia.

“Tengo un par de primos que votaron por Trump”, dijo Aguilar. “Como su primo me molestó y terminamos discutiendo sobre el asunto. Pero aparte de eso, realmente no nos afectó mucho. Ya teníamos la idea de [por qué] votarían por Trump, aunque no estábamos de acuerdo, no nos sorprendió”.

Al igual que Aguilar, Jocelyn Diaz, una universitaria de DePaul, detalló su experiencia sobre la elección.

Ella dice que ha tenido que perder amistades en esta elección.

“Nunca he dejado de ser amigo de tanta gente en mi vida como durante esta elección”, dijo Diaz. “Desafortunadamente, esto es más que simplemente elegir un candidato debido a sus posturas sobre políticas típicas. Se trata de luchar por los derechos humanos. Se trata de luchar por aquellos que ya no pueden luchar. Se trata de hacer justicia a los de la brutalidad policial y a los que han sido separados de sus familias en la frontera”.

Diaz recalcó que los amigos que apoyan a Trump, también apoyan a una imagen llena de racismo, xenofobia, y más.

“Entonces, cuando veo a personas a las que solía considerar amigos o que solía conocer que apoyan abiertamente a alguien que ha construido su imagen en torno al racismo, la xenofobia, la discapacidad y más, no me veo a mí mismo manteniéndolos en mi círculo”, expresó Diaz. “Si apoyan a alguien que está tratando activamente de dificultar la vida de mi familia y amigos, no los considero un amigo, sino más bien como el opresor que pone estos límites a las personas de color”.