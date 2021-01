Editorial: Celebrando el primer aniversario de La DePaulia

From the Editors

No veo la hora de seguir viendo cómo La DePaulia sigue adelante para seguir dando voz a su comunidad y seguir encendiendo conversaciones a través de sus historias. La DePaulia no es solo una publicación, sino una familia de narradores apasionados que han revelado sus verdades sobre la inmigración, la crisis socioeconómica y las controversias políticas en América Latina, con historias que desafían las brechas generacionales y conectan a las personas entre sí.

Por mi parte, ser la jefa de redacción y fundadora de La DePaulia ha sido transformador y me ha permitido aprender más sobre mi comunidad todos los días. Esta publicación me ha abierto las puertas para obtener pasantías en Telemundo y ahora tener un trabajo en Univision y Block Club Chicago. Aprendí lo impactante que es ser dueño de su narrativa y saber cómo capturar la belleza de nuestra comunidad al poder ser su narradora.

“La DePaulia me ha dado un lugar para hacer lo que amo, capturar momentos poderosos en comunidades de color en todo Chicago. Las fotos son una parte del reportaje de La DePaulia vinculando elementos visuales para agregar a la increíble narración de cada escritor. La DePaulia está cambiando la forma en que nuestras propias comunidades son retratadas en las noticias al documentar momentos de alegría, dolor y resistencia. Realmente aprecio cada momento que he podido aprender junto a Hillary, Maria, Iza y Tori. Este equipo pone su corazón en todas y cada una de las historias, y estoy agradecida de ser una pequeña parte de ella”.

Durante más de un año hemos creado una publicación que no solo destaca los éxitos de los latinos en DePaul, sino que presenta a los héroes de las comunidades latinas circundantes de Chicago. Trabajar con este equipo de periodistas sólo ha enriquecido más mi experiencia en DePaul y me ha recordado por qué quería entrar en este campo profesional. Siempre estaré agradecida por las luchas, los obstáculos, los reconocimientos y, lo más importante, esta familia que gané a través del proceso”.

Para The DePaulia, 2020 también fue un momento crucial que marcó el inicio de cambios e impacto para su cobertura. El 13 de enero de 2020, The DePaulia lanzó su nuevo sitio de noticias en español, La DePaulia , cambiando la forma en que se abordó la cobertura para las comunidades de color.