OPINIÓN: El secretario de educación es un gran ejemplo para los estudiantes ESL

Sirviendo como el 46 presidente de los Estados Unidos, Joe Biden ha elegido nuevos puestos en su gabinete presidencial. Al construir su nuevo gabinete y cambiar la narrativa de la administración presidencial, Biden nombró al Dr. Miguel Cardona para el cargo de secretario de educación. Una decisión que varias organizaciones y líderes educativos apoyan.

Miguel Cardona tiene un currículum impresionante. Él comenzó como maestro de primaria en una escuela pública, luego a los 28 años se convirtió en el director más joven de Connecticut. Luego Cardona ascendió a la posición educativa más alta del estado como comisionado de educación de Connecticut.

Su experiencia es extraordinaria y efectivamente tiene las calificaciones para el trabajo, pero ¿qué es lo que hace que la nominación de Cardona como secretario de educación tan importante?

Cardona fue confirmado al puesto el 3 de febrero 2021 y ahora es el segundo secretario de educación puertorriqueño y el tercer latino participando en la posición en toda la historia de los EE.UU. Incluso, lo más importante de esta decisión es que Cardona es el primer secretario de educación con experiencia de English as a Second Language (ESL) — aprendizaje de inglés como un segundo lenguaje.

Cardona nació en Connecticut después que sus padres se mudaron de Puerto Rico. Él creció en su hogar hablando español y fue matriculado a kindergarten a la edad de 5 años como un English Language Learner (ELL) — un estudiante del lenguaje Inglés.

La población de estudiantes que son ELL está creciendo a un ritmo acelerado. Según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas, uno de cada 10 niños de escuelas públicas comienzan como estudiantes ELL. Es crucial que Cardona asume este puesto con experiencia en ESL porque además de haber realizado una investigación extensa sobre la población de ELL, él también está entrando al puesto con experiencia personal.

La Dra. Sunny Park-Johnson, directora del título en educación bilingüe y Inglés como segunda lengua en la Universidad DePaul, cree que los antecedentes de Cardona como bilingüe lo convertirán en un individuo valioso para este país.

“Creo que tener este tipo de experiencia le permitirá pensar continuamente en las necesidades de los estudiantes bilingües y biculturales. No solo como una ocurrencia tardía, sino como una prioridad ”, dijo Park-Johnson. “A veces esta población de estudiantes es injustamente tratada como un problema, un obstáculo o una molestia. Al contrario de ver el inmenso recurso, valor y talento que son para nuestras escuelas”.

La Dra. Carolina Barrera-Tobón, profesora de español de la Universidad DePaul e investigadora del bilingüismo, tiene esperanza para el nuevo secretario de educación. Su mayor esperanza es que tenga una valoración positiva de todo tipo de bilingüismo.

“Para alguien que ha experimentado su bilingüismo ser despojado, devaluado o cuando la gente ve a tu bilingüismo como un problema, como una barrera para el éxito, el éxito académico en particular — al entrar con esa mentalidad al puesto, creo que tiene una posición única para promover la valoración de todo tipo de bilingüismo en la oficina”.

Shu Yang, una estudiante de posgrado de educación mundial de la Universidad DePaul, cree que Miguel Cardona es una inspiración para todos los estudiantes de ESL. A Yang también le gustaría ver más personas que fueron estudiantes de ESL en puestos de alto nivel en todos los departamentos, no solo en la educación.

“Al principio tuve problemas para aprender inglés porque no confiaba en mi capacidad para relacionarme con mis maestros y compañeros. Siempre sentí que los hablantes nativos de inglés no eran pacientes conmigo o no les importaban mis opiniones porque el inglés no es mi primer idioma”, compartió Yang. “Como resultado, no hablé ni me expresé con tanta frecuencia como quisiera. Mi experiencia fue mejorando gradualmente, a medida que comencé a aprender a creer en mí misma. Ver a otros triunfar en ELL me ayudó mucho porque sus historias me recordaron que yo también lo puedo hacer”.

Antes de Cardona, ningún secretario de educación ha entendido personalmente la experiencia de ser un ELL. Tener una maestría en educación bilingüe y bicultural y un doctorado en educación no solo lo hace más que calificado para el puesto , sino también entiende las mejores prácticas para ayudar a los estudiantes de ESL a tener éxito como cualquier otro estudiante.

El Dr. Miguel Cardona recibió el apoyo bipartidista durante su audiencia de confirmación ante el senado el 3 de febrero, algo que no tuvo su antecesor. Tener el apoyo bipartidista es realmente útil y se espera que la política educativa bajo el liderazgo de Cardona ayude a los estudiantes a alcanzar su máxima potencia.

Dado que todavía estamos en una pandemia, Cardona está comenzando este trabajo con muchos obstáculos desde el comienzo. Durante la pandemia, los estudiantes se han quedado atrás y los estudiantes de ESL son una de las poblaciones más vulnerables a la pérdida de aprendizaje. Ahora Cardona tiene la responsabilidad de asegurarse de que los estudiantes de todo el país puedan regresar de manera segura a las clases presenciales lo más rápido posible.

El secretario Miguel Cardona tiene el conocimiento y la sabiduría para comprender mejor las necesidades de los estudiantes en este país en este momento. Esperamos que su sabiduría lo convertirá en un defensor feroz para luchar por los estudiantes con diversidad lingüística y cultural.