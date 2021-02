OPINIÓN: Los pronombres neutrales se deberían usar desde una temprana edad dentro de las aulas

“Con el cambio de generaciones, los pronombres son algo crucial en mi salón de clases. Me doy cuenta de que mis alumnos más jóvenes son mucho más inocentes, ¿quién soy yo para decirles quiénes quieren ser?”, comentó Ramirez. “Siempre me aseguro que mis estudiantes sepan que ellos pueden ser quienes quieren ser hoy, mañana y siempre. Mi rol es ser su maestra y enseñarles que tienen la posibilidad de ser quienes quieran ser sin limitación”.

