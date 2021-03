El Chicago Fire anuncia nueva campaña para combatir el racismo sistémico

“El proyecto suena bueno”, dijo Abraham Ruiz, aficionado del Fire. “Pero hace que me pregunté cuánto más tardará hasta que me sienta como Wilfried Zaha, frustrado con tantas iniciativas pero con ningún progreso claro y obvio teniendo lugar”.

“Si estos esfuerzos no resulta en más entrenadores y jugadores de color en el deporte, entonces sera un fracaso masivo”, dijo Pimiento. “Yo creo firmemente que crearan un espacio para gente de color y otras comunidades marginadas en el futbol. Pero no es solamente de crear un espacio sino asegurar que la gente pueda entrar en el deporte, hacerse un lugar y dejarlo sin tener que experimentar una situación negativa por quienes son”.

En la MLS, solamente han habido cinco entrenadores afroamericanos y esos son Ruud Gullit, Denis Hamlet, Patrick Vieira y Aron Winter. Este problema no es solo de la MLS sino en varias ligas del mundo donde no parece haber esas oportunidades para los afro-descendientes.