Ex alumnos de la Universidad DePaul generan conciencia de temas sociales a través de un nuevo podcast

“Con demasiada frecuencia, los medios de comunicación ignoran las acciones de individuos de color que hacen cambios reales en sus vecindarios y vidas”, dijo Aguilar. “Peores son las descripciones de que las personas de color no tienen la iniciativa de corregir los errores y encontrar soluciones que empodera a los residentes y mejoren las condiciones. Con demasiada frecuencia, estas ocurrencias se cuentan desde fuera y no desde dentro de la comunidad”.

En el más reciente episodio, Learning on the Line, Aguilar y Julio Rodriguez platicaron sobre Belmont-Cragin, un barrio predominantemente Latino y Afro-Americano. El episodio se enfoca en el incremento del Covid-19 en Belmont-Cragin y los 115,000 estudiantes sin acceso a tecnología durante la pandemia. Estos temas son algunos de muchos que Aguilar y Rodriguez exploraron dentro del episodio.