Una bailarina de baile folclórico utiliza las redes sociales para compartir con el mundo el orgullo de su cultura mexicana

Lo que comenzó como una pasión por el baile folclórico se transformó en una gran popularidad en las redes sociales para esta TikToker.

La mexicana-estadounidense de 20 años del sur de California, Matisse Rainbolt, se ha convertido en una estrella de las redes sociales. Empoderada por su sangre chihuahuense, Rainbolt ha capturado el corazón del público al subir videos que representan su cultura mexicana en TikTok — una plataforma para compartir videos. Sus videos están inspirados por su amor por el baile folclórico tradicional mexicano y les enseña a otros sobre la importancia del baile a través de su cuenta de TikTok.

Rainbolt comenzó a bailar a una edad temprana. Tenía cuatro años cuando empezó a bailar folclórico e inmediatamente se enamoró del baile.

“Mis padres me pusieron primero en clases de ballet, pero después de unos meses de clases se dieron cuenta de que las clases me aburrían e intentaron algo nuevo”, dijo Rainbolt. “Decidieron llevarme a ver la práctica de un grupo folclórico y de inmediato me enamoré de los pasos ruidosos y las hermosas faldas. Desde entonces he sido bailarina folclórica”.

El baile folclórico mexicano es una de las formas para conectarse a la cultura mexicana. El baile combina la música rítmica con los vestidos de colores vibrantes.

“El folclórico es mi mundo entero. No hay un día que pase sin que no pienso en él. Cuando no estoy practicando, estoy repasando los pasos en mi cabeza, coreografiando nuevos bailes o encontrando nuevos bailes y canciones que quiero aprender. No puedo imaginar lo que estaría haciendo sin el folclórico”, dijo.

Rainbolt comenzó a compartir sus videos en TikTok después de que un amigo la animó a descargar la aplicación. Al principio no quería, pero luego decidió descargarla para responsabilizarse de seguir practicando el baile cuando comenzó la pandemia del Covid-19.

“Finalmente publiqué un video de cuando estuve practicando un baile y me di cuenta de que sería una gran manera de responsabilizarme para seguir practicando. También para compartir mi cultura con otras personas y mostrarle al mundo lo que amo hacer”, dijo.

Rainbolt recientemente alcanzó 1 millón de seguidores en TikTok. Nunca imaginó tener tanta popularidad en las redes sociales, pero está agradecida por el apoyo.

“Es una locura pensar que un millón de personas saben quién soy… he soñado con compartir mi cultura con el mundo como bailarina folclórica durante toda mi vida y ahora es una realidad”, dijo.

Rainbolt cree que es importante para ella compartir su cultura con el mundo porque otras personas antes que ella no pudieron hacerlo.

“A mis abuelos no se les permitieron aceptar su cultura cuando eran más jóvenes. Ni siquiera podían hablar en español en la escuela porque los castigaban. Acepto mi cultura porque ellos no pudieron, y quiero inspirar a otras personas a hacer lo mismo por sus familias y culturas”, explicó.

La abuela de Rainbolt le dijo una vez: “Deberías querer defender la bandera mexicana tanto como defender la bandera estadounidense” y ahora Rainbolt espera que esto resuene con cualquiera que tenga relaciones culturales fuera de los Estados Unidos.

Como influencer de las redes sociales, Rainbolt ha tenido que enfrentar algunos desafíos. El desafío más difícil para ella fue aprender a recibir comentarios de odio.

“Antes de tener seguidores, escuché a muchos influencers decir que reciben comentarios de odio y como todos los demás, pensé: ‘Si te estás publicando en las redes sociales, debes esperar comentarios de odio’, pero es diferente cuando eres tú quien los recibe y no te das cuenta de cuánto duele hasta que te pasa”, dijo.

Ella dice que todavía duele cuando recibe comentarios de odio pero ahora entiende que no puede hacer a todo el mundo feliz.

“Al final del día, si estoy contenta con los videos que publico y orgullosa de lo que hago, eso es todo lo que importa. Un comentario de odio no debería eclipsar los miles de comentarios de apoyo que recibo”, dijo Rainbolt.

Rainbolt tiene muchos planes sobre cómo quiere desarrollar su carrera en el futuro.

“Voy a seguir publicando en las redes sociales mientras tenga la oportunidad de hacerlo. En el futuro quiero tener mi propio estudio y grupo de baile para poder transmitir las tradiciones de la cultura mexicana a las próximas generaciones”, dijo.

La joven bailarina folclórica tiene un futuro brillante por delante. Su consejo para los demás es que si tienes la oportunidad de compartir tus talentos, hazlo.

Rainbolt dijo, “Mis tres consejos claves son: sé auténtico con quien eres, siente orgulloso de lo que haces y pon tu felicidad en primer lugar”.