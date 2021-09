OPINIÓN: Todavía me encuentro indeciso sobre el vestido de AOC

Cuanto más lo pienso, la única razón por la que el vestido de “Impuestos para los ricos” me irrita es por su necesidad. Como miembro prominente del Congreso, Ocacio-Cortez debería tener el poder de hacer cambios. No debería tener que defenderlo en la alfombra roja de la Gala del Met. Es desalentador que los progresistas en el gobierno deben depender del activismo para impulsar sus ideas, particularmente cuando la idea es tan inmensamente popular. Según una encuesta de Reuters en 2020, el 64 por ciento de los estadounidenses apoyó aumentar los impuestos a los ricos.

“Si no estaba en una posición o no la hubiéramos visto abordar este tema con regularidad, entonces creo que esto se hubiera convertido en un espectáculo sin contenido”, dijo Brownrigg. “Pero en este caso, creo que si a la gente le gusta su política o no, la gente puede estar de acuerdo en que ella está bastante comprometida con este tema”.

Además, parece poco sincero llamar hipócrita a Ocasio-Cortez por aclarar este tema. ¿Estuvo en un evento extravagante? Seguro. Pero eso no significa que no pueda producir comentarios sobre la indulgencia de los ricos en eventos como este.