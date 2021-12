El legado de Vicente “Chente” Fernández nunca morirá

“Ya cuando pasaron más años, me di cuenta de que sus canciones eran realmente buenas. Su música me hizo sentir que yo también podía ser cantante”, dijo Delgado.

Lorely Delgado, 23, de Belmont Cragin, dijo que probablemente tenía 6 o 7 años cuando escuchaba la música de Chente. En ese entonces no le gustaban sus canciones porque no podía entender la letra o el significado detrás de las canciones.

“Fue la primera que realmente entendí como una canción singular y no solo como música que siempre está en el fondo”, dijo Martínez. “Me encanta la ternura de su voz en ese; es mi canción favorita para impresionar. A lo largo de los años, llegué a conocer y amar sus canciones, no solo como música que había escuchado desde que nací, sino como compositor”.