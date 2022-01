RESEÑA: El nuevo programa culinario ‘Academia del chocolate’ satisfizo mi dulce antojo

El programa enfatiza la conexión que los concursantes hacen entre sí y todos se apoyan entre sí. Algunas personas podrían haber preferido que hubiera más drama, pero me gustó que no hubiera mucho drama.

Me gusta que los concursantes no fueron eliminados después de cada capítulo porque sentí que realmente aprendieron algo y el conductor del programa realmente quería que sus estudiantes aprendieran algo. Como espectador, también pude conectarme con algunos de los concursantes.

Mi parte favorita del programa es que los concursantes que tienen las puntuaciones más bajas no son eliminados de la competencia. Las dos personas con los puntajes más bajos en la ronda de pastelería no pueden participar en el desafío de la obra maestra, sino que reciben una lección privada del maestro Guichon.

Guichon realmente solidificó el programa para mí porque me estaba aburriendo el tropo del presentador estricto con desafíos innecesarios. Cada capítulo, los concursantes tienen dos rondas: una ronda de pastelería y una ronda de obra maestra. La ronda de pastelería es una oportunidad para que los concursantes no solo demuestren su habilidad artística sino también su experiencia en el sabor. La ronda de la obra maestra vale más que la ronda de pastelería donde los concursantes deben crear una obra maestra enorme con detalles intrincados.