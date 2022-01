OPINIÓN: Es importante apoyar a los negocios pequeños para amplificar el talento latino

Cuando Pizano comenzó su negocio, no sabía nada sobre cómo hacer ropa. No fue hasta su segundo año que fue a un festival de música y habló con propietarios de marcas locales sobre cómo empezar el proceso y cómo iniciaron su negocio. En ese punto es cuando comenzó a interesarse más en crear algo propio. Sabía lo que quería hacer y la visión que quería perseguir, pero todavía estaba un poco perdido acerca de cómo empezar. No fue hasta un año después que conoció a Diego Audiffred, un diseñador emergente y amigo cercano, quien le ayudó a imprimir un lote de camisetas y le enseñó el proceso de serigrafía. De ahí su negocio ha crecido.

