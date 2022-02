Artistas latinos dejan la marca de su activismo en Chicago

Me queda claro que la fuerza que tienen murales, fotos, ilustraciones, arte digital y muchos otros tipos de arte para promover el cambio es gigantesca. Y es esta la interpretación que yo le doy a la famosa frase de Emma Goldman “Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa”: La revolución puede ser exitosa o fallida, pero son el arte y la cultura las que mantienen viva la lucha.

