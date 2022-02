Estudiantes de posgrado latinos enfrentan desafíos en su camino al éxito profesional

Lazú dijo que el concepto de una educación en artes liberales es dudoso para las familias latinas porque el resultado no es tan claro como lo que es estudiar para ser médico o abogado. Muchos estudiantes pueden encontrarse atrapados en otro campo que no les gusta ni en el que son buenos, dejándolos con la sensación de haber fracasado.

