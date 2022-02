OPINIÓN: La falta de representación apaga los sueños de estudiantes deportistas latinos

La educación y el atletismo para los latinos en la enseñanza superior se convierte en un tema muy complicado. Hay varias opiniones y puntos de vista que usualmente se convierten en debates.

Viendo los datos de la Universidad de DePaul, podemos ver la falta de representación y la forma en que los estudiantes ven a latinos en la educación superior.

Damian Rodriguez, un estudiante de segundo año de la Universidad de DePaul, es parte del equipo de campo traviesa en DePaul.

Él dice que en su equipo solo hay dos latinos y entre el resto de atletas de DePaul solo hay un pequeño porcentaje que lo son.

“Como no hay suficiente representación de latinos en los deportes, los atletas más jóvenes que sueñan con llegar al nivel universitario sienten que no hay muchas posibilidades”, dijo Rodriguez. “Es posible que tampoco lo intenten y paren de correr el riesgo porque sienten que no hay oportunidades para ellos”.

La idea de participar en un deporte en sus colegios se ve como algo difícil para muchos estudiantes que viven en lugares con menos recursos, para los niños que no saben cómo buscar ayuda o para los padres que no saben que los deportes podrían ayudar a sus hijos a avanzar en lo académico

Diego Mikeal Galloza, un estudiante de primer año en la Universidad de DePaul, es ex jugador de fútbol.

“Veo la falta de jugadores latinos dentro de la selección nacional de los Estados Unidos, y la razón es que llama la atención y hay más posibilidades para los que juegan al fútbol universitario”, dijo Mikeal Galloza. “El fútbol universitario cuesta miles de dólares al año y es mucho para la clase baja de los Estados Unidos”.

Cuando yo jugaba fútbol no sabia que había equipos académicos o que había niños que comenzaron a jugar desde que podían caminar. El fútbol y los deportes para mí eran una competencia divertida y un lugar que siempre me ayudaba entenderme y sentirme feliz en lo que hacía. Esto sólo cambió cuando llegué a secundaria y estos deportes eran más serios definidos para quienes iban a jugar en el colegio y que invertía todo el tiempo y su vida practicando para mejorar.

Yo sentía que no tenía la oportunidad de llegar a su nivel de juego porque ellos pagaban $4,000 cada temporada para practicar y jugar con otros equipos más conocidos. No me di cuenta de qué tan común es este fenómeno hasta que comencé a ver de lejos y entender que el mundo deportivo es competencia y los que tienen dinero van a avanzar más rápidamente. Aunque ya hay muchos recursos que buscan maneras de ayudar a los que en verdad aman el deporte.

Por esa razón Corbin McGuire de NCAA dice que la misión de La CAASA es “animar, inspirar y empoderar a los estudiantes-atletas y administradores latinos/hispanos para perseguir oportunidades en el atletismo universitario”.