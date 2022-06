Recorriendo la historia: Read and Run Chicago fomenta la curiosidad en miembros de la comunidad

Allison Yates, fundadora de Read and Run Chicago, tiene como objetivo aprender sobre los vecindarios de Chicago una carrera a la vez.

De todos los grupos de corredores de la ciudad, Read and Run Chicago está un poco menos centrado en el ritmo y más centrado en la exploración literaria e histórica.

“Correr… te hace sentir conectado con un lugar”, dijo Yates. “Pero también tener los antecedentes con un libro y el contexto agregado, ayuda a unir las dos cosas y realmente ayuda a que [una historia] tenga sentido”.

Desde que se mudó a Chicago en 2017, esta nativa de Indianápolis se esforzó por aprender más sobre su nueva ciudad. El horario de trabajo de Yates le impidió seguir su curiosidad antes de la pandemia.

Dijo que estaba demasiado ocupada para leer o incorporar carreras frecuentes en su rutina. Sin embargo, como resultado de la pandemia de Covid-19, Yates ahora tiene más tiempo para leer y correr.

“Llegué a conocer todas las rutas a mi alrededor”, dijo Yates. “No sabía mucho sobre la ciudad y correr me había ayudado mucho”.

Leyó “La batalla de Lincoln Park” de Daniel Kay Hertz y se sintió especialmente conmovida por la historia de los proyectos de construcción de la posguerra en el área. La experiencia de Yates con este libro inicío la idea de Read and Run Chicago.

“La política de la que habla el libro, se puede ver en la vida real en estos diferentes lugares”, dijo Yates. “Fue entonces cuando pensé: esto tiene sentido. Me encantaría correr por este libro, y me encantaría correr por otros libros”.

Yates, de 30 años, de West Town, fundó Read and Run Chicago en mayo de 2021. Es en parte un club de lectura, en parte un club de corredores y es una forma completamente única de ver la ciudad.

Durante más de un año, Yates ha estado leyendo y corriendo por Chicago.

Primero, elige un libro que proporcione información histórica sobre la ciudad o tenga lugar en ella, pero también se enfoca en apoyar a autores, librerías y negocios locales. Luego planifica una ruta para el día de acuerdo con las áreas mencionadas en el libro.

Los corredores interesados ​​se inscriben en cada evento a través de Eventbrite y Yates envía la información de la ubicación dos días antes. Sus compañeros lectores-corredores se encuentran en un destino relevante para el libro como paradas de tren y centros históricos que sirven como puntos de partida.

Cuando el grupo se reúne discuten la lectura asignada. Luego, Yates muestra una vista previa de la ruta y toma una foto grupal. Mientras corren, se detiene en puntos de referencia a lo largo del camino para explicar su significado y responder cualquier pregunta.

Kelsea Offner, la pareja de Yates, hace todo lo posible para asistir a los eventos Read and Run Chicago. Ha entrenado para medias maratones y Medio Ironman con otros grupos de corredores, pero aprecia el conocimiento adquirido al correr con el grupo de Yates.

“Allison tiene este don realmente increíble de poder extraer tanta información y llevarla más allá”, dijo Offner. “Read and Run crea la capacidad de pasar de la imaginación a la realidad y te permite realmente entrar en la historia”.

Una vez que se completa la carrera, Yates continúa la conversación yendo a un restaurante local o una pequeña empresa. A menudo, el autor o un experto en el tema del libro se une a Yates y al grupo para responder preguntas y brindar más información.

Read and Run Chicago ha creado una comunidad para corredores que buscan más que kilometraje. El grupo ha explorado recientemente vecindarios como Pullman, Old Town y Gold Coast. Yates tiene un grupo fijo de clientes habituales que han estado con ella desde el principio.

Niki Southern descubrió Read and Run a través de la página de Instagram de Yates @readandrunchicago. Ella es de Arkansas y se mudó a Chicago en diciembre de 2020.

“[Está] muy centrado en el vecindario”, dijo Southern. “Entré [como] una recién llegada muy emocionada que quería simplemente asimilarlo todo y escuchar el punto de vista de otras personas”, dijo Southern.

El primer evento al que asistió fue en South Loop en septiembre y ha estado en al menos un evento cada mes. Su carrera favorita fue a través de Little Italy cuando el grupo realizó una ruta basada en “Historic Chicago Bakeries” de Jennifer Billock. Se detuvieron en Alliance Bakery y en el restaurante Pompei.

“Me encanta unirme a esta experiencia, pero para mí siempre se trató de las historias contadas por los habitantes de Chicago sobre sus lugares de origen”, dijo Southern. “Creo que es interesante la forma en que Read and Run me ha conectado con muchas otras cosas… lo cual es una forma agradable y hogareña de sentirte cuando eres nueva y no conoces el camino”.

Read and Run Chicago ofrece un espacio social e histórico para los corredores. Yates continúa presentando a más personas las historias de la ciudad a través de la lectura y correr.

“Todo lo que esperaba era que hubiera algunas personas que también quisieran hacer esto conmigo”, dijo Yates. “Estoy muy feliz de que haya resultado ser cierto”.