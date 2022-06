El festival puertorriqueño regresa después de dos años de pandemia

El Festival Puertorriqueño regresa más vibrante que nunca al vecindario Humboldt Park de Chicago para celebrar con piña colada, baile bomba, alcapurrias y todo decorado de rojo, blanco y azul. Después de que ocurriera violencia en el Desfile del Día de Puerto Rico del año pasado, los asistentes disfrutaron de un vibrante y pacífico fin de semana.

El festival se llevó a cabo el 9 de junio durante el fin de semana, trayendo la cultura y el orgullo puertorriqueño en persona después de permanecer en pausa durante 2 años debido a la pandemia.

La artista puertorriqueña, dueña de Nola Taíno y alumna de DePaul, Erica Perez, estaba emocionada de finalmente regresar y compartir su cultura a través de su arte. Dijo que gran parte de su inspiración proviene de sus raíces Taínas, un pueblo indigena del Carribe, y de los bailarines de bomba.

“La danza y la música es lo que inspira la mayoría de mis cosas y ahí es donde quiero seguir liderando”, dijo Perez.

Sus obras de arte están hechas principalmente de madera reciclada, que incluye desde cajas de vino, aretes, recortes de pinturas e incluso tubos de propagación hechos de bancos sobrantes.

El festival es una forma en la que Perez y muchos otros puertorriqueños se reencuentran con sus raíces a pesar de estar lejos de la isla.

“Conecto mucho con la isla cada vez que voy. Lloro cuando me voy”, dijo Perez.

A pesar de la distancia de la isla tropical, la solidaridad era visible en todo el parque, ya que muchos portaban una versión en blanco y negro de la bandera puertorriqueña, incluido Perez.

Esta bandera es conocida como la bandera de la resistencia y fue una respuesta a la administración de Obama que aprobó la Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) en 2016, la cual le dio a los Estados Unidos control financiero sobre Puerto Rico, según USA Today. Los críticos de esta ley vieron esto como un acto de colonialismo porque la junta estaba compuesta por personas que no vivían, ni fueron elegidas en Puerto Rico.

La bandera ahora se usa a menudo como un símbolo de resistencia y dolor.

“La bandera negra de Puerto Rico es una representación de la resistencia de los políticos de la isla”, dijo Perez. “Nos une aquí, ya sabes, estamos tan lejos y siento que cada vez que veo a alguien usándolo aquí, es como, estoy con mi gente”.

Para Angélica Torres el festival fue una forma de celebrar su cultura, pero también de ganar algo de dinero mientras cortaba trozos de hielo y piña en una licuadora para servirle piña colada a los invitados.

Ella ha estado viniendo al festival por alrededor de ocho años, y después de no asistir durante dos años, regresar “se siente increíble”.

Mientras realizaba la doble tarea de tomar pedidos y preparar bebidas, Torres disfrutaba de su herencia puertorriqueña.

“Tenemos una gran cultura, excelente comida, excelentes bebidas y una isla increíble”, dijo.

El festival encapsuló más que arte y deliciosas bebidas, también fue un lugar donde las clínicas médicas como CALOR podían educar a la comunidad de Humboldt Park sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS). CALOR también proporcionó pruebas de VIH gratuitas en el festival.

El jefe del programa CALOR, Alfredo Flores , dijo que era apropiado asistir al festival porque organizaciones como ellas no suelen estar presentes en eventos como estos.

“Es una forma de acceder a las personas”, dijo Flores, “es muy importante también ayudar a educar a las personas en los festivales que tal vez no conozcan su estado y quieran saber sobre el VIH”.

Durante la semana pasada, Flores dijo que pudieron evaluar a más de 300 personas. Esta fue una “gran primera vez” según Flores debido al alto estigma en torno al VIH.

Para CALOR, parte de desestigmatizar el VIH en la comunidad Latinx es crear un ambiente acogedor. Afuera de su carpa había banderas del orgullo y representantes bailando reggaeton.

Flores dijo que las personas a menudo se acercan a la carpa de CALOR en silencio, pero una vez que ingresan a su espacio y los ven bailar “son como ‘oh, Dios mío’, esa es mi gente”.

Visitantes como Noelani Sánchez dijeron que se sentía segura en el festival de este año a pesar de la lucha del vecindario con la violencia armada en años anteriores. Se han producido nueve homicidios y 29 tiroteos en el pabellón 26, según el análisis de Block Club sobre los datos del Departamento de Policía de Chicago.

“Yo personalmente nunca me he sentido inseguro. Siempre me siento bastante seguro, todo el mundo es amable y feliz de estar allí. Yo no he tenido una mala experiencia”, dijo Sánchez.