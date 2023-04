‘Nuestro objetivo es no abandonar al estudiante’: Donde Latines en DePaul puedan encontrar becas

Mientras Noah Padilla llenaba sus solicitudes de becas al final de su último año escolar en DePaul, se sintió confundido. Él cuenta con esos fondos para poder financiar sus estudios universitarios, pero varias de las becas en la lista de la página web de la universidad tenían fechas incorrectas o no estaban vigentes.

“Cuando intenté buscar en línea las listas de becas, todos sus plazos eran [desde] hace como tres años”, dijo Padilla.

Más allá de no tener una fecha límite, Padilla también notó que los listados no explican cuándo reabrirán las aplicaciones. Los representantes estudiantiles de la universidad dicen estar conscientes de la falta de información y buscan facilitar el acceso a centros de ayuda para las becas.

Hay muchas maneras de buscar oportunidades de becas en DePaul. Algunas están publicadas en la página de la Oficina de Éxito Estudiantil Multicultural (OMSS) y otras están presentadas dentro de las otras escuelas de la universidad, tal como la escuela de comunicaciones.

El departamento de la OMSS es el administrador de la mayoría de las oportunidades de becas para estudiantes. En actualidad, hay 14 programas que atienden a más de 140 estudiantes.

La Beca Mariposa Monarca fue creada por estudiantes para permitir que los estudiantes indocumentados también reciban apoyo financiero mientras obtienen su educación, pero en los últimos años, ha habido donantes externos que han ayudado a garantizar que estos estudiantes tengan el mismo acceso a la educación.

Muchas de las becas brindan ayuda financiera a los estudiantes durante solo un periodo de tiempo.

Darryl Arrington, vicepresidente asistente de asuntos estudiantiles y administrador de la OMSS, dijo que está tratando de extender la cobertura de las becas para apoyar a los estudiantes durante todo su tiempo en la universidad.

“Nuestro objetivo es no abandonar al estudiante”, dijo Arrington. “Para que de repente tengan que verse en otra situación en la que no confían en cómo van a poder terminar y salir de aquí”.

Hay personal dentro de OMSS que hablan español y está dispuesto a ayudar a los estudiantes y a sus padres a completar las solicitudes, agregó Arrington.

Más allá de ayudar con las oportunidades de becas de la OMSS, Arrington dijo que su puerta siempre está abierta.

“Si puedo pagar una factura por ti, para que no tengas que preocuparte por eso… O puedo proporcionarte una tarjeta de comida, para que no tengas que preocuparte por cómo vas a comer. O si puedo asegurarme de conectarte con algunos servicios para que no tengas que preocuparte por tu vivienda”, Arrington dijo que estaría dispuesto a hacerlo.

A la hora de aplicar para becas como la Beca Mariposa Monarca, la OMSS asegura utilizar servidores protegidos para que la identidad de los estudiantes se mantenga confidencial.

“Tenemos que proteger la identidad de estos estudiantes y asegurarnos de que no los estemos preparando para ningún tipo de situación que pueda ser problemática en el futuro”, dijo Arrington.

Padilla finalmente pudo encontrar ayuda para completar sus solicitudes de becas cuando lo llevaron al Latinx Cultural Center, en la sala 306 de O’Conner Hall.

Era la primera vez que escuchaba sobre este centro, pero inmediatamente después de ingresar, fue recibido con un sentido de comunidad.

Padilla sintió que había encontrado un espacio seguro en la universidad al entrar y ver paredes anaranjadas y coloridas con los boletines de eventos en el campus.

Solo deseaba haberlo sabido antes.

“Es un lugar donde puedes entrar y encontrar perspectivas similares en caso de que quieras un poco de hogar, o en caso de que solo quieras hablar un poco de español o hablar sobre algunas situaciones diferentes por las que podrías estar pasando”, dijo Padilla.

Él dijo que muchos estudiantes no conocen los centros culturales, sobre todo después de la pandemia, y desea que esto cambie.

Mariela Aranda, la coordinadora del Latinx Cultural Center publica oportunidades de becas para estudiantes en los tableros de anuncios en el centro.

Cuando se le preguntó si la escuela planea publicar oportunidades de becas, la directora de participación estudiantil, Courtney James, dijo que aún no lo ha hecho, pero quiere saber si a los estudiantes les gustaría ver más publicaciones en el campus.

“Tendría curiosidad por saber de los estudiantes, si [la promoción de becas es] algo que querían ver, como lo hace nuestra cuenta de participación de DPU”, dijo James.

En el sitio web de la OMSS hay una lista de las becas que los estudiantes pueden solicitar. La universidad también tiene becas internas, nacionales y destacadas, donde los estudiantes pueden encontrar apoyo financiero adicional durante su tiempo en la universidad. Todas las becas se pueden encontrar en su sitio web de becas. Para obtener recursos adicionales, los estudiantes pueden visitar la Oficina de OMSS, ubicada en el Centro de Estudiantes de Lincoln Park en la suite 105.