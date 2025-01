‘La gente se va a levantar’: Cientos protestan contra Trump en centro de Chicago

A pesar de las temperaturas gélidas, cientos de manifestantes se reunieron en la Plaza Federal, en el centro de Chicago, la mañana del lunes para protestar por la inauguración del presidente Donald Trump.

La Red Comunitaria Palestina de EE.UU., junto con una coalición de alrededor de 80 otras organizaciones, participó en la protesta.

Su manifestación tenía como objetivo resistir las políticas que el presidente Trump planea implementar al regresar a la Casa Blanca.

Estas políticas, dijeron, podrían limitar los derechos de las mujeres y continuar el apoyo a la guerra entre Israel y Hamás.

Los manifestantes marcharon desde la Plaza Federal hasta la Torre Trump.

Faayani Aboma Mijana, líder de la organización Alianza de Chicago Contra la Represión Racista y Política (CAARPR), dijo que el segundo mandato de Trump podría ser “aún peor” que el primero.

“Estamos aquí para oponernos a toda represión que él quiera imponer a todos los trabajadores y oprimidos”, dijo Mijana. “Ya sea contra las personas queer. Ya sea contra los ataques a las personas negras, los ataques a los inmigrantes, los ataques al trabajo”.

Una de las principales preocupaciones de muchos de los manifestantes era la inmigración.

Según informes publicados la semana pasada, la administración de Trump planea llevar a cabo redadas migratorias en Chicago a partir del martes. Aunque el tamaño de la operación no está clara, se espera que cientos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lleguen a la ciudad, según los informes.

Esme Vasquez, estudiante de último año en la Universidad de Illinois en Chicago, dijo que las personas en la comunidad de su escuela y en el vecindario tienen miedo.

“Fue muy, muy aterrador vivir eso”, dijo Vasquez en relación con el primer mandato de Trump. “Tener que pasar por esto nuevamente es muy aterrador”.

Con ambos padres provenientes de México, Vasquez siente que los planes del nuevo presidente la afectan directamente, comentó.

“Fui a la escuela en Pilsen”, dijo Vasquez. “Recuerdo cuando la gente decía ‘los agentes de ICE están en la estación de tren,’ y cómo la gente salía de clases solo para ir a llorar, o llamar a sus padres o revisar cómo están las personas que conocen que son indocumentadas”.

Muchos otros en la protesta enfatizaron la importancia de alzar la voz.

Para Aleks Sokolov, fue el plan de deportaciones masivas de Trump, las restricciones a la atención médica y el apoyo unilateral hacia Israel lo que lo motivó a asistir a la protesta, según dijo.

“Las personas se van a levantar”, dijo Sokolov. “Quiero que la administración recuerde que la gente no se quedará callada mientras esto ocurre, que no estarán sin oposición, no importa cuán difícil lo intenten”.

Otra protesta programada para el lunes, organizada por la rama de Chicago del Partido por el Socialismo y la Liberación (PSL), fue pospuesta hasta el 25 de enero. Los manifestantes también marcharán en oposición al segundo mandato presidencial de Trump, los planes de deportación de su administración y el envío de ayuda de EE.UU. a Israel.