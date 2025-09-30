“Tenemos que apoyarnos mutuamente”: la comunidad latina se une para celebrar el Día de Pilsen/ La Villita

El aroma de las especias utilizadas para marinar la carne asada llenaba el aire frente al Museo Nacional de Arte Mexicano mientras el personal de un camión de tacos se preparaba para el día.

El estacionamiento del museo se convirtió en un mercado donde artistas locales montaron sus puestos para el Día de Pilsen/La Villita el domingo 21 de septiembre. También hubo un área para exhibir autos de colección lowrider. Un DJ puso música latina, así como house y freestyle de Chicago.

Organizado por el Festival de Humanidades de Chicago como parte del Mes de la Herencia Hispana, el evento reunió a las comunidades para celebrar las exhibiciones del museo y visitar a los vendedores locales. Comenzó con recorridos guiados, tanto dentro del museo como por el vecindario.

“Cada vez que venimos a Chicago y tenemos tiempo, siempre venimos a este museo”, dijo Izzy Villalobos, quien viajó desde Indianápolis con otros entusiastas de los lowrider para la celebración. Su hermano, Daniel Villalobos, agregó: “La exhibición del Día de los Muertos definitivamente es una de las mejores”.

Los hermanos también compartieron que la exposición textil del museo les resultó cercana porque su abuela tenía un negocio de bordado en Yucatán, México.

Los vecindarios de Pilsen y La Villita albergan un vibrante panorama artístico, desde murales hasta galerías. Estos barrios siguen siendo hogar de un gran porcentaje de la comunidad mexicana de Chicago, con más del 70% de sus habitantes identificándose como hispanos, a pesar de enfrentar la gentrificación.

Algunos vendedores dijeron que el reciente aumento de detenciones migratorias federales en Chicago afectó la asistencia al Día de Pilsen/Little Village y a otras celebraciones culturales.

“Como puedes ver en este evento, no hay mucha gente caminando como antes”, dijo Evelyn Medina, una vendedora dueña de Las Crafty Anties. “Estamos recibiendo un golpe en nuestro negocio porque la comunidad siente miedo de salir y apoyarnos”.

Los artículos en su puesto incluían carteras tejidas a crochet, accesorios de cuentas y piedras de cuarzo convertidas en joyería. Inspirada en la cultura mexicana, Medina crea estas piezas a mano con la ayuda de sus padres.

Muchas de sus piezas reflejan sus creencias personales, como aretes de sandía para mostrar apoyo al pueblo palestino y diseños de mariposa monarca para representar la migración.

“En tiempos como estos, es nuestro momento de alzar la voz contra la injusticia, no solo por nuestra comunidad, sino en general, por la humanidad, como seres humanos”, dijo Medina. “Tenemos que apoyarnos mutuamente”.

Medina comentó que está involucrada en ayudar a la comunidad y recientemente incorporó silbatos para la vigilancia contra “La Migra” (ICE) en su vecindario. También ha organizado noches de lotería, un juego mexicano similar al bingo.

El evento también contó con los ponentes invitados Cheech Marin, Estevan Oriol, David de Baca y Jesse Valenciana. Cada uno de estos artistas participó en paneles sobre cómo su creatividad, y la de otros, celebra la resiliencia en las comunidades latinas.

Marin es reconocido por su trabajo como actor de Hollywood, pero ha colaborado anteriormente con el museo para dar vida a Chicano Visions. Su defensa del arte chicano ayudó a abrirle espacio en exhibiciones en todo Estados Unidos.

El trabajo de Oriol gira en torno a capturar lo visual de la cultura, específicamente en la comunidad hispana de Los Ángeles. Su obra fue reconocida durante el evento por su innovación dentro de la comunidad chicana.

De Baca es curador de Teen Angel’s Magazine Beyond The Streets. Esta publicación se enfoca en celebrar a “los que dejan huella y rompen reglas, los agitadores y provocadores”. Chicago Humanities admira la resiliencia que ilumina el arte de De Baca.

Valenciana utiliza sus habilidades culinarias para crear un enfoque novedoso de la gastronomía mexicana. Gran parte de su arte gira en torno a combinar la comida callejera y casera para el disfrute de la gente.

Declan Urbaniak, quien viajó con los hermanos Villalobos desde Indianápolis, dijo que aún admiraban cómo eventos como este pueden unir a la comunidad, incluso en “tiempos oscuros”.

“Creo que es muy importante que otras personas también intenten involucrarse en la comunidad de una manera en que realmente puedan conectarse con ella”, dijo Urbaniak.





