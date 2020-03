El brote de COVID-19 no ha detenido los planes de viajeros de primavera

“El cierre de negocios definitivamente afectó mis vacaciones de primavera porque esta era nuestra primera vez en Miami y realmente no pudimos experimentar nada de eso, ya que cerraron todos las grandes discotecas y muchos restaurantes”, dijo Rogozinski. “Todavía nos divertimos y aprovechamos al máximo nuestro viaje, pero definitivamente no fue la experiencia que esperábamos ya que desde entonces habían cerrado todas las playas y piscinas”.

Al igual que Stamatopoulos, Amy Rogozinski, de 22 años, de Cleveland, Ohio, dijo que viajó a Florida a pesar de las preocupaciones del coronavirus, ya que las tiendas aún no estaban cerradas y la situación no estaba tan grave como lo es ahora.