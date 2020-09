La supresión de los votantes latinx: “Exigimos que nuestro voto sea contado”

“Por eso es tan importante hacer el esfuerzo de salir y votar. Debido a que votar sólo se hará más difícil si no nos presentamos a las urnas, exigimos que nuestro voto sea contado y mantengan a nuestros legisladores responsables,” expresa Voto Latino . “La única manera de luchar contra aquellos que quieren suprimir su voto es haciendo lo único que no quieren que usted haga: VOTA”.

“[Los jóvenes] quieren, lo que desean no va a ser representado, si los latinos mayores, están votando por ellos. Y sabemos, por ejemplo, que los latinos mayores que votan tienden a ser más conservadores”, dijo Tafoya. “Tienden a ser de diferentes orígenes nacionales. Así que, por ejemplo, ya sabes, tus conservadores cubanoamericanos votan mucho. No van a ser representativos de otros jóvenes latinos que provienen de otros orígenes como los mexicano-americanos”.