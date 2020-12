Dagmara ‘Dee’ Avelar, primera latina en ser elegida representante del distrito 85

“Para mí, una de las cosas en las que he estado reflexionando y que sigue apareciendo en mi cabeza es la gratitud, porque mi campaña no se trataba de reunir a un grupo de miembros de la comunidad que creían que era hora de que tuviéramos una representante latina en nuestro distrito ”, dijo Avelar.

“Me he convertido en una líder que no tiene ningún problema en responsabilizar a los políticos”, dijo Avelar. “Mi campaña consistió en asegurarse de que la gente del distrito 85 tuviera las mejores opciones y es mi trabajo y asegurarme de que sepan que soy la mejor representante que pueden tener fuera de esta carrera”.

Ahora ocupando un cargo del distrito, los antecedentes cívicos de Avelar incluyen la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, el Proyecto de Inmigrantes Suburbanos del Suroeste, los Demócratas del Municipio de DuPage, los Demócratas del Condado de Will y las Mujeres Democráticas de Illinois en Will.