El museo de arte de DePaul lanza exposición LatinXAmerican

“En general, me gustaría ver qué se le ocurre a la exhibición y si realmente puede contar una historia”, dijo Casas. “Siento que veo muchas piezas increíbles que son súper detalladas e inspiradas, pero realmente me gustaría que esta iniciativa cuente una historia, ya que hay una historia latinoamericana muy similar en todas las culturas”.

Behar dijo que uno de los objetivos de DPAM como museo es observar quién no ha sido representado y no ha recibido suficiente honor.