‘Ella no merecía morir así’: la muerte de una migrante salvadoreña a manos de la policía desata indignación en México

“Espero que en el futuro no tenga que llegar al punto en que una mujer se rompa las costillas y el cuello y muera para traer atención”, dijo Veliz-Hernández. “También espero que los políticos y los que están en el poder tengan la integridad para abordar los problemas que afectan a sus países de manera correcta y sencilla. Los prejuicios arraigados en la supremacía blanca, la misoginia y el clasismo no pueden seguir gobernando nuestra forma de vida y nuestros gobiernos”.

Protestas dirigidas por mujeres se han encendido en todo Tulum y Ciudad de México, carteles leyendo “La policía no nos cuida, nos mata”, “En México, la policía no se preocupa por nosotros, nos matan” y “Ni una migrante menos” están presente. El presidente Obrador ha etiquetados activistas

“En México, a los policías no se les paga bien; son personas muy explotadas”, dijo Dianne. “Lo que hace el estado es poner a la clase trabajadora contra la misma clase y clase trabajadora, a los pobres contra los pobres. Sus salarios son realmente bajos y este trabajo les da cierta seguridad. No reciben ningún tipo de formación, no están bien equipados. No menciono esto para disculpar su comportamiento, sino simplemente para señalar que este es un crimen completo proveniente del estado”.

“Es un hermoso lugar maya, he llevado a estudiantes de DePaul a viajes de estudios en el extranjero a México, en Yucatán, y nos encantó estar en Tulum”, dijo Martínez. “Siempre deseamos poder pasar más tiempo allí, y para mí, realmente me golpeó mucho saber que esto estaba sucediendo en un espacio turístico donde disfruté el tiempo con mis estudiantes”.