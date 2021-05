De La Habana a Chicago : Dueño de 90 Miles Cuban Café logra su ‘sueño americano’ sirviendo comidas inspiradas por su país

“A veces tengo que cruzar la calle y mirar mi restaurante, vibrante, lleno de gente divirtiéndose y tengo que pellizcarme”, dijo. “Nunca en un millón de años pensé que este sueño se haría realidad. Me despierto como, dónde estoy, qué estoy haciendo, y no quiero que este sueño termine nunca”.

“Cuando tenía 13 años, agarraba una langosta en una mano y un pescado en la otra e iba de un carro a otro diciendo ‘pescado fresco, pescado fresco’, y ahí fue cuando me di cuenta de que todo el mundo tiene pulso”, dijo Gonzalez. “Si usas ese pulso para bien, en realidad tienes la capacidad de vivir ese sueño americano. Fue entonces cuando me di cuenta de que los Estados Unidos es la tierra de las oportunidades”.

“Mi padre dijo, me voy a sentar en este lado del barco y ustedes se sientan en el otro lado”, dijo Gonzalez. “Si vienen a buscarme, me levantaré y me iré, pero ustedes no mencionen que están conmigo. Estoy agradecido de que mi papá haya tomado la decisión de traernos a los Estados Unidos. Fue una decisión que cambió la vida de mi familia, definitivamente fue el sueño americano”.