Los empleados de Chicago McDonald’s exigen un salario mínimo de $15, se unen a la lucha nacional ‘Fight for $15’

“Usted gana miles de millones, no debería haber excusa para que no pueda pagarnos hoy”, dijo Ieshia Townsend, una trabajadora de McDonald’s y líder de Fight for $15 durante la conferencia de prensa de la huelga.

En un tweet de Fight for $15 , ellos dijeron que el aumento no es justo, ya que solo afectará a las tiendas corporativas, que solo representan el cinco por ciento de las ubicaciones en EE. UU.