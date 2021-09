OPINIÓN: El legado de Lionel Messi con Barcelona vivirá en la memoria de los latinos y los fanáticos del fútbol internacional

Share via Email

El legado de Lionel Messi con el Barcelona ha tocado la vida de los latinos y los fanáticos internacionales del fútbol.

Después de 21 años con el equipo de fútbol español FC Barcelona, el jugador argentino Lionel Messi abandona el club y se une al Paris Saint-Germain F.C., debido a razones financieras. Pero su larga carrera con Barcelona no sólo deja un legado al equipo, sino a los fanáticos latinos e internacionales del fútbol en todo el mundo.

Mario Guerra, un atleta de fútbol que ha estado jugando el deporte para diferentes equipos desde su primer año de la secundaria, conoció el deporte a una edad temprana después de ver a su padre jugar fútbol con su tío y primos.

Fue ver a futbolistas profesionales como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la televisión lo que intrigó a Guerra al juego. Aunque él es un fanatico de Ronaldo, Guerra dijo que ver a Messi le dio un sentido de representación y orgullo latino.

“No soy argentino, pero siempre es bueno ver a alguien de la comunidad latina prosperar y sobresalir”, dijo Guerra. “Te da esperanza para que las personas de otros países puedan hacerse un nombre y puedan convertirse en algo”.

Guerra escuchó por primera vez el nombre de “Leo Messi” en debates de rivalidad entre Ronaldo y Messi y a través de otros fanáticos del fútbol argentino.

Él describe ver a Messi jugar como un mago con la pelota, y eso pronto se hizo realidad cuando Guerra lo vio jugar en vivo en Soldier Field en el verano de 2016.

“Se notaba como el momento en que comenzó a calentar, todos en el estadio se estaban levantando y estaba listo para verlo”,dijo Guerra. “Marcó tres goles increíbles y después de cada gol todos estaban saltando y vitoreando, así que fue increíble verlo”.

Al igual que Guerra, René Delgado, que sigue el deporte desde el tercer grado, estuvo en el mismo estadio y partido de fútbol. Dice que la energía y los rugidos de la multitud hicieron que la experiencia de ver a Messi fuera increíble.

“Tuve mucha suerte de ver todos sus goles. Todos sus goles me dejaron asombrado”, dijo Delgado. “Lloré un poco porque es algo como que no pensarías que irías a ver jugar a esta persona. No todos los días ves a uno de los mejores jugadores del mundo jugar en tu ciudad natal”.

Delgado explica que los cánticos de Messi se escucharon momentos antes de pisar el campo y que la audiencia estaba unida a pesar de las diferentes nacionalidades.

Delgado ha estado siguiendo a la superestrella del fútbol desde que Messi tenía 18 años y jugó junto a Ronaldinho, el ahora retirado futbolista profesional brasileño, en Barcelona entre 2004 y 2008.

“Messi es algo que no ves todos los días”, dijo Delgado. “Mucha gente intenta detenerlo, se necesitan tres o cuatro personas y toboganes sucios para intentar detenerlo porque es muy rápido con el balón”.

La historia de Messi con el Barcelona es única. Desde firmar con el club a la edad de 13 años por el entonces oficial del club Carles Rexach en una servilleta y ser descrito como un “fenómeno infantil” hasta convertirse en un nombre conocido en los hogares de fútbol.

La carrera y el legado de Messi con el Barcelona es uno que no solo vivirá en los corazones de los fanáticos del fútbol latino, sino también en los corazones de una comunidad futbolística internacional en todas partes.

Ahora, después de 17 temporadas de carrera con el Barcelona, ​​Messi está terminando su etapa en el club como lo que muchos lo describen como “el mejor jugador de la historia del Barcelona”.

“Definitivamente es el mejor jugador de la historia del Barcelona, ​​no hay duda”, dijo Delgado. “Cuando piensan en Barcelona, ​​piensan en Messi. Ese nombre se quedará, ese nombre nunca se retirará”.

Según Time, Messi ha ganado tres Ligas de Campeones de Europa con el Barcelona, ​​diez títulos de España, marcó un récord de 672 goles para el club en 778 partidos y ha sido premiado con el Balón de Oro en seis ocasiones.

Los seguidores del fútbol lo proclaman como el Michael Jordan de los Bulls y la cara del FC Barcelona.

Pero todo eso terminó en una emocional conferencia de prensa, cuando Messi entre lágrimas confirmó su salida del único club que conoce y se embarcó en una nueva carrera con el Paris Saint-Germain F.C.

Esta decisión se produjo cuando el club declaró que se debía a “desafíos financieros y estructurales.”

Aazam Khan, un aficionado del fútbol que ha estado siguiendo el deporte desde la Copa del Mundo de 2006, dijo que estaba molesto por la decisión del club de terminar el contrato de Messi después de un año de bloquear su intento de salirse del equipo.

“El verano pasado me alegré de que se fuera. Quería que fuera al Manchester City”, dijo Khan. “Este verano, desafortunadamente, se fue, pero yo ya no estaba feliz porque estaba en circunstancias tan desafortunadas. Él no quería dejar el club solo por razones financieras”.

Después de ganar títulos tras títulos con el Barcelona, Khan dijo que era el momento de Messi dejar el equipo después de un mal liderazgo de la gerencia.

“El club ha sido dirigido de una forma muy patética. No creo que lo estuvieran tratando bien ni honrando su legado, ni tampoco estaban fortaleciendo adecuadamente al equipo para competir”, dijo Khan.

A pesar del abrupto anuncio del Barcelona, ​​el legado y el impacto de Messi con el club no cambia.

Messi tuvo el impacto de traer seguidores del fútbol de diferentes naciones y orígenes para apoyar bajo un solo equipo.

“Él cambió a Barcelona. Barcelona era un gran club, pero con Messi, era el club más increíble”, dijo Khan. “Para los fanáticos, atrajo a tanta gente nueva al juego que hizo que la gente se enamorara del juego al igual que yo”.