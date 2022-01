Un mensaje de los editores: Dos años de La DePaulia

Hace dos años, los estudiantes de periodismo de la Universidad DePaul, Hillary Flores, Jonathan Aguilar, Izabella Grimaldo y yo, lanzamos el primer periódico estudiantil latino de Chicago — La DePaulia.

Todos de diferentes orígenes y raíces, teníamos una pasión que nos unía: nuestra misión de establecer una plataforma en español que nos brindara el espacio para reportar sobre la comunidad latina de DePaul y Chicago.

En el momento de lanzamiento, poco sabíamos de las puertas y bendiciones que La DePaulia nos abriría.

Dos años después, La DePaulia ha invitado a nuevas caras y voces a nuestra sala de redacción para continuar la misión. Durante el año pasado, nuestra cobertura ha variado. Desde historias sobre el racismo ambiental de La Villita, la muerte de Adam Toledo, la huelga de trabajadores de El Milagro Tortillas y el fallecimiento del amado mexicano Vicente Fernández.

Mientras conmemoramos nuestro segundo aniversario, agradecemos a quienes nos han apoyado a lo largo del camino: Marla Krause, asesora de la facultad de The DePaulia y La DePaulia, Facultad de Comunicación de la Universidad DePaul, sala de redacción de The DePaulia, Sandra Guy, Robin Hoecker, Jessica Villagomez y los editores y escritores de La DePaulia.

A nuestra comunidad latina y público, gracias por estar con nosotros estos últimos dos años. Sus historias y sus voces son la razón de que nuestra misión y nuestra plataforma continúen.

Un mensaje de nuestros editores

Erika Pérez, Gerente Editorial, La DePaulia

Ser parte de La DePaulia ha sido una gran experiencia. Se siente como si fuera parte de una familia. Trabajar con el equipo definitivamente me ha hecho una mejor escritora. Escuchamos las ideas de los demás que han dado lugar a grandes historias. Hemos cubierto muchos temas como la educación, la justicia social y la cultura. Tenemos perfiles escritos de personas de la comunidad latina tanto a nivel local como nacional. A través de La DePaulia he podido conocer diferentes individuos que me enseñan cosas nuevas en cada entrevista. Estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho que continúa reportando sobre la comunidad latina, desde sus luchas diarias y celebraciones de la vida.

Bryan Matthew López, ex editor de Opiniones / Arte y Vida, La DePaulia

Fue un honor trabajar en el equipo editorial de La DePaulia. Aunque no estudié periodismo, yo pude fortalecer mis habilidades periodísticas y mi escritura en español. Trabajar en La DePaulia también fortaleció mis habilidades para trabajar en equipo con otros latinos apasionados.

Me encanta escribir y contar historias, por lo que poder continuar con esas pasiones en las secciones Arte y Vida y Opiniones fue realmente gratificante. Lo que La DePaulia hace y representa es verdaderamente único. Después de cada edición, me aseguraba de guardar una copia para mis bisabuelos que solo hablan español. Recibir sus llamadas telefónicas desde Colombia sobre cuánto disfrutaron nuestras historias fue un recordatorio continuo de lo especial que es La DePaulia.

Santiago Posada-Jaramillo, Editor de Opiniones / Arte y Vida, La DePaulia

Latinos en los Estados Unidos enfrentan muchos desafíos: crisis de identidad, discriminación, miedo, barrera del idioma, sentirse fuera de lugar, además de tener que enfrentar otros problemas en este país. Al tener que luchar con todas estas barreras, es fácil sentir que nuestras voces no son escuchadas. La DePaulia tiene como misión de cambiar eso, brindando un espacio donde las voces latinas se pueden escuchar, alto y claro.

Julie Atencia, Editora de Multimedia, La DePaulia

Hace dos años sabía que quería estar involucrado en una de las organizaciones de medios de DePaul, pero me sentí abrumada por las opciones. Un año después, asistí a una reunión de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en DePaul (NAHJ) con la esperanza de recibir crédito adicional por un curso. Me desconecté de la reunión hasta que la ex jefa de redacción Hillary Flores comenzó a hablar acerca de la publicación. Estaba asombrada. Hablé con Hillary sobre un artículo que quería escribir, antes de darme cuenta, me recibieron como una nueva escritora. Sigo asombrada por La DePaulia, no solo porque me ha ayudado a crecer como periodista bilingüe sino por el esfuerzo colectivo de defender esta plataforma para amplificar las voces latinas. Ha sido hermoso ver el crecimiento de la publicación y de nuestro equipo. Espero que La DePaulia siga creciendo con el futuro equipo editorial.

Jocelyn Diaz, Asistente Editorial de Multimedia, La DePaulia

Empecé a trabajar para La DePaulia al comienzo de mi último año en DePaul y, sinceramente, desearía haberme unido al equipo antes. No he tenido nada más que el mejor momento trabajando con personas de ideas afines que se dedican a servir a la comunidad Latinx en DePaul y Chicago. Aprendí sobre temas que nunca hubiera conocido si no hubiera sido por nuestro equipo y sus increíbles reportajes.Trabajar en La DePaulia me ha ayudado a redescubrir mi amor por la escritura y diría fácilmente que trabajar en La DePaulia ha sido uno de mis mejores momentos en la Universidad DePaul.

María Marta Guzmán, Jefa de Redacción y Co-fundadora, La DePaulia

La DePaulia ha sido un sentido de hogar y familia para mí estos últimos dos años. La DePaulia comenzó de un grupo de colegas que se han convertido en más que amigos pero mí familia. De alguna manera, considero haber crecido junto con la publicación, primero trabajando como Gerente Editorial y ahora Jefa de Redacción. La DePaulia no solo me ha ayudado a desarrollar mis habilidades periodísticas, sino también mis habilidades de liderazgo y administración. Como estudiante de último año, La DePaulia es uno de mis logros más orgullosos en mi carrera universitaria.

Mi historia de inmigraciónde de Nicaragua a los Estados Unidos es una de las razones por las que estoy siguiendo una carrera en periodismo. Los desafíos que mi familia y yo enfrentamos como inmigrantes recién llegados solo me inspiraron a contar las historias de la comunidad latina. A través de La DePaulia puedo hacer precisamente eso y brindar una plataforma para los latinos en Chicago.

¿Qué sigue?

En cuanto al futuro, mi mayor esperanza y meta para La DePaulia es que la publicación continúe mucho después de que se gradúe el equipo editorial actual. La DePaulia se creó con la misión de brindar una plataforma para las voces e historias latinas en toda la ciudad. Según datos de la Oficina del Censo, revelan que los latinos son el segundo grupo racial más grande de Chicago. Por lo tanto, tener la publicación descontinuada debido a la falta de liderazgo o estructura administrativa sería un perjuicio para los latinos. Más que nunca, Chicago necesita publicaciones en español y bilingües que puedan informar con precisión sobre la diversidad de la población latina.