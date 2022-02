Ucranianos en Chicago nerviosos por una posible invasión de Rusia

“Si Ucrania es una nación o no, es una pregunta para los ucranianos de hoy, no para los rusos imaginarios en un pasado imaginario”, escribió Snyder. “Sin embargo, en la presentación de Putin, Occidente tiene la culpa de que los ucranianos no responden a la pregunta de la manera que a él le gustaría. Parece creer que los ucranianos compartirán su punto de vista sobre la ‘unidad histórica’, si tan solo Occidente se quitara del camino”.

“Lo que me hace sentir muy mal porque hay 45 millones de personas viviendo en Ucrania que no pueden irse”, dijo Hayda. “Estoy en un pequeño aprieto en ese sentido porque quiero estar con ellos. Creo que debería estar con ellos, sirviéndolos en un momento de gran miedo y provocación y manipulación psicológica”.

Durante los últimos dos meses, Hayda ha estado luchando contra la culpa por no estar en Ucrania, afirmando que podría ir hoy, pero que se pondría en mucho en riesgo si lo hiciera. Viajar al país significa perder muchos de sus beneficios, como su cobertura de seguro médico y de vida, y no recibir servicios consulares de la Embajada de EE. UU. en Kiev.

Hayda y Summer, de 27 años, se casaron en septiembre pasado antes de viajar a su nuevo hogar en Ucrania y permanecer allí hasta diciembre. Cuando salieron de Ucrania para visitar Chicago durante las vacaciones de Navidad, no sabían que no iban a poder regresar.