Pintora puertorriqueña brinda una nueva representación a la mujer latina

Bibian Suárez, una artista visual y profesora de arte en la Universidad DePaul, investiga y explora la representación de la mujer latina en los productos de comida latina a través de su nueva exhibición ‘De:Lata (What gives Us Away)’ en el Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña.

Según Suárez, el nombre de la exhibición viene de un juego de palabras. Ella explica cómo el juego en palabras viene del verbo delatar que significa decir o revelar, el sustantivo lata y la frase dar lata, que significa molestar.

El nombre de la exposición se inspiró en las narrativas que las etiquetas de alimentos latinos usan cuando retratan a la mujer latina.

“El trabajo viene de un interés que yo he tenido por los últimos años para investigar cómo la cultura latina de los Estados Unidos se mercadea”, dijo Suárez. “Ya sea desde el punto de vista de los latinos o el punto de vista de la corriente cultural”.

Suárez explica que ninguna imagen es inocente y todas tienen un mensaje.

Al examinar las etiquetas, ella vio que la mayoría de las compañías latinas usan palabras y nombres femeninos más una imagen que representa ‘dicha mujer’. Nombres de etiquetas como ‘la costeña’, ‘la preferida’ y ‘la criada’ le llamaron la atención.

“Yo comencé a preguntarme, ¿por qué el mensaje, por qué ese tipo de imagen?”, dijo Suárez.

“Todas esas imágenes que las compañías usan, esos nombres son estereotipos de la mujer latinx que ya no somos”.

A través de sus díez obras de arte en la exhibición, Suárez espera que sus imágenes puedan promover una narrativa más realista sobre la mujeres latinas que las empodere. Por eso ella ha titulado las obras como La Fajona, La Fiera y Pilar Noble.

“Hay una generación nueva de latinx”, dijo.

Para reforzar un nuevo mensaje de quién es la mujer latina, Suárez invitó a diferentes mujeres de diferentes caminos de vida para pintarlas y mostrar la diversidad de la comunidad.

“Me interesé en hacer un grupo de mujeres latinas reales, actuales, que yo conocía, que están haciendo contribuciones muy importantes a la sociedad”, dijo Suárez.

El grupo de mujeres que son retratadas en las obras de arte son de variadas ocupaciones — de poeta, profesora, trabajadoras de servicios y muchos otros.

“Mujeres de distintas sociedades, distintos grupos sociales y nacionalidades, y le hice a cada una una pintura”, dijo.

El título de cada pintura está dedicado a las características y cualidades que representa a cada mujer.

Además de visibilizar a otras mujeres, Suárez también pudo representarse a ella misma con su autorretrato llamado ‘La Suárez.’ En este, Suárez usó la etiqueta de la lata para comunicar su propio mensaje leyendo “Gandulera Rubia” – el nombre inspirado por el típico plato puertorriqueño Arroz con Gandules.

Para Suárez, estas obras de arte son más que un diseño o un entretenimiento, son una manera de comunicarse visualmente.

“El arte es un modo importante que la humanidad ha comunicado y ha dejado ese arte como un documento de quién eran en un momento de la historia”, dijo. “Las obras de arte son testimonios de lo que somos”.

Y con sus obras de arte, Suárez espera hacer lo mismo.

Las pinturas de Suárez llevan años en proceso. Ella comenzó a estudiar el tema sobre la representación de la mujer en las etiquetas de comida latina en el 2013. El proceso le llevó casi diez años.

Pero el largo proceso no es nada nuevo para ella.

“Este es el proceso y el modo que yo trabajo, no es inusual para mí”, dijo Suárez. “Trabajo mucho pero es mi pasión”.

Suárez explica que ella comenzó este proyecto primero investigando y dibujando sus ideas.

Ella trabajó en la mayoría de las pinturas desde 2017, tomando un total de cinco años para completar antes de comenzar a trabajar en la exposición.

“Me siento muy bien, por eso me tomo mi tiempo haciendo mi obra porque no me gusta mostrar obras hasta que yo siento que he llegado al punto de lo mejor de lo mejor”, Suárez dijo.

Pero el proceso de su exposición no se para aquí, ella está planeando llevar la exposición a Puerto Rico — su tierra natal.