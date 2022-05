Reseña culinaria con La DePaulia: Arturo’s Tacos

Yo me crié en un hogar salvadoreño, pero conocí la cocina mexicana desde muy joven. Crecí con compañeros de clase mexicanos, y es una de las comidas más populares en mi comunidad.

Aunque expuesta a una gran parte de la cultura, nunca me he desviado de mi pedido habitual: un burrito o una torta de bistec. No es raro que mi familia y yo vayamos a estos restaurantes, pero esta vez me aventuré a salir sola. Aproveché este tiempo y decidí probar algunas cosas nuevas.

A pesar de no ser mexicana, puedo decir con confianza que amo y aprecio la cocina mexicana. Mientras hacía compras de segunda mano en Village Discount y Family Thrift, tuve la suerte de encontrarme con Arturo’s Tacos.

Había algunas construcciones cerca pero se podía distinguir rápidamente dónde estaba Arturo’s Tacos debido a su exterior pintado de color naranja brillante, cortando con el cielo azul. El restaurante también tenía ventanas hermosamente decoradas y pinturas por todo el lugar.

En ocasiones normales habría pedido horchata, pero esta vez sustituí mi bebida por jugo de tamarindo. El sabor era una gran combinación de dulces y amargos. Antes de que llegara mi comida, me dieron papas fritas y salsa gratis.

Primero probé la salsa fresca, era picante y no fue mi favorita. Tenía demasiada cebolla en comparación con los otros vegetales. Luego probé la salsa verde. Al principio, no era tan picante como la salsa fresca, pero luego entró y me golpeó de la nada. Como entrada, pedí un taco de barbacoa, gordita de bistec y un sope de chicharrón.

Después de unos minutos mi comida había llegado y todo se veía genial. La mesera fue muy amable y me hizo sentir como en casa. Tomé fotos antes de comenzar a comer, pero me moría de hambre y no podía esperar para probar la comida. Empecé con el taco de barbacoa. Aunque estaba bastante bueno, era solo un taco básico con cilantro y cebolla sin picante; nada especial en mi opinión.

Después del taco probé el sope de chicharrón y este sí me sorprendió. Yo estaba acostumbrada a comer chicharrón frito o como aderezo para papas fritas. En cambio, el chicharrón estaba preparado con chiles verdes.

Estaba bastante picante, pero considero que tengo poca tolerancia a lo picante. Terminé con el sope de bistec que tenía más relleno y variedad. Como su nombre lo indica el relleno era de bistec, pero también venía cubierto con frijoles refritos, lechuga, tomates y crema agria.

En general, disfruté mucho de mi comida y experiencia. Recomiendo fuertemente ir a Arturo’s Tacos. De todas las comidas que probé, mi favorita fue el sope de chicharrón porque era el plato que tenía más sabor. Sabía muy bien incluso sin ayuda de los aderezos.

Tanto el taco como la gordita son una gran opción, pero yo me iría por la gordita. Tenía la mayor cantidad de ingredientes y variedad, lo que hizo que valiera la pena el precio. En cuanto al taco, estaba rico pero era un poco caro para una sola persona. Necesitarías un poco más para sentirte satisfecho en comparación con pedir un sope o una gordita.

¡Arturo’s Tacos es un restaurante amigable con un ambiente encantador y gran servicio! Está ubicado en 2001 N Western Ave. Está abierto de 8 am a 2 am de domingo a miércoles y de 8 am a 5 am, así que no tienes excusa para no salir a probarlo. Sirven desayuno, brunch, almuerzo y cena, y tienen diferentes opciones en el menú para que siempre haya algo para todos.