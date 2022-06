La nueva clínica de habla y lenguaje de DePaul podría ayudar a cerrar la brecha bilingüe

Receptionistas de la clinica reciben a los visitantes ubicado en el DePaul Welcome Center.

Cuando Treasyri Williams Wood, profesora asistente de clínica y directora de la nueva Speech and Language Clinic o Clínica del Habla y Lenguaje de DePaul, sale de su oficina, sonríe mientras observa a los niños correr por los pasillos.

Wood dijo que le encanta cuando las personas mayores le agradecen por los servicios de la clínica y se emociona cuando ve a sus pacientes más jóvenes subiéndose a las sillas. Sabiendo que tendrá que comprar unas nuevas, no le importa porque quiere darles un espacio seguro para que sean ellos mismos.

“Es para que estos niños pequeños simplemente se diviertan y tengan la oportunidad de tener éxito”, dijo Wood.

La clínica de habla y lenguaje de DePaul es la primera clínica bilingüe de terapia del habla basada en donaciones en Chicago. La clínica está ubicada en 2400 N. Sheffield Ave dentro del DePaul Welcome Center.

Nadie es excluido de los servicios de la clínica por su nivel socioeconómico. Los pacientes reciben servicios independientemente de que tengan seguro de salud.

“Estos servicios son muy costosos en el mercado”, dijo Jayne Jaskolski, directora fundadora del programa de la clínica, “lo que sucede [es que] la mayoría de los planes de seguro limitan la cantidad de beneficios que tiene un cliente”.

Cuando las personas buscan atención médica, a menudo tienen un número limitado de visitas que pueden recibir dependiendo de su seguro o su capacidad para pagar los servicios.

“Una vez que se agota [el dinero], el cliente aún necesita los servicios”, dijo Jaskolski, “por lo que realmente podemos satisfacer las necesidades de los desatendidos o no atendidos en la comunidad”.

Según Elemy, un proveedor a nivel nacional de atención médica conductual y mental infantil, la terapia del habla y del lenguaje cuesta en promedio entre $100 y $250. Esto a menudo deja sin posibilidades de obtener estos servicios a las personas de una clase socioeconómica más baja.

Wood y Jaskolski coincidieron en que muchas personas de color en Chicago son las más afectadas por estos altos costos en los servicios de terapia del habla.

Un estudio de 2017 encontró que la probabilidad de que los niños negros reciban servicios del habla es entre un 45 y un 60 por ciento menor que la de los niños blancos. La probabilidad es un 46 por ciento menor para los niños que se identifican como hispanos o latinos que para los que no son hispanos.

Wood dijo que las barreras del idioma juegan un papel en la falta de servicios prestados.

“Tenemos una gran cantidad de personas que hablan español en Chicago que no pueden recibir servicios porque el patólogo del habla y el lenguaje no es bilingüe, no los entiende y reciben un diagnóstico incorrecto”, dijo Wood.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina, el 50 por ciento de los profesionales médicos “creían que la barrera del idioma contribuía a los errores”.

Mientras que el 21.5 por ciento de la población de los EE. UU. habla un idioma distinto del inglés en casa, según la Oficina del Censo de los EE.UU., solo el ocho por ciento de los miembros de la American Speech-Language-Hearing Association se identifican como bilingües. Sin embargo, se informa que el 95 por ciento atiende al menos a un cliente que proviene de un entorno lingüísticamente diverso.

Todo el personal administrativo es bilingüe en español e inglés en la clínica de DePaul. Wood dijo que algunos médicos también son bidialécticos, lo que significa que pueden usar dos dialectos del mismo idioma.

“Muchas veces, tendremos niños que son afroamericanos… les han diagnosticado una deficiencia o trastorno del lenguaje y es solo una diferencia de idioma”, dijo Wood. “Hablan un dialecto diferente. Hablan inglés afroamericano y estaban siendo evaluados en inglés estadounidense estándar, por lo que eso se vuelve problemático”.

Wood cree que es importante que los patólogos del habla y el lenguaje se parezcan a las personas a las que atienden de esa manera “las personas a las que atienden pueden captar estos matices”.

Wood ha estado trabajando en entornos de atención médica durante años antes de presentar su visión de la clínica en el 2019. Como mujer afroamericana, dijo que siempre le ha apasionado especialmente el acceso de las personas de color a los servicios de atención médica.

Ella recuerda que en trabajos anteriores tuvo que negar servicios a las personas si no tenían el seguro correcto. También recuerda haber visto a personas con Medicare que no recibían el mismo nivel de servicios que las que tenían Blue Cross Blue Shield.

“Sentí que no estaba bien”, dijo Wood, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar sus emociones. “Solo soñé con crear un espacio donde las personas pudieran obtener los servicios que necesitaban y sin tener que tener un estatus socioeconómico específico”.

La declaración de la misión de la clínica de DePaul establece que “promete el acceso legítimo a los servicios para la diversa comunidad social, económica y cultural en la que se encuentra”.

La clínica brinda una variedad de servicios, desde enseñar a las personas a recuperar el control de los músculos para tragar, aprender a comunicarse con un grupo de personas, hasta la terapia de afirmación de la voz de una persona transgénero.

Morgan Petrosius, un proveedor de servicios bilingüe en la clínica, está emocionado de trabajar en la clínica de DePaul, especialmente porque brinda servicios a personas de todas las edades y se esfuerza por atender a la mayor cantidad de personas posible.

Petrosius dijo que no hay limitaciones para la clínica.

“Poder simplemente abrir los brazos y saber que nuestros clientes no van a ser rechazados es increíble porque obviamente, en realidad, nadie quiere rechazar que alguien reciba servicios”, dijo Petrosius. “Me alegra que podamos ayudar a quien sea y cuando sea, sin importar cuáles sean sus circunstancias”.