Manifestantes pro-Palestinos firmes en sus demandas de desinversión de Israel. El campamento continúa en DePaul

Claire Tweedie contribuyó en la redacción de esta noticia.

Durante varios días, el Quad ha estado lleno de cánticos, arte, oraciones, comida, y oradores, mientras los estudiantes piden que la Universidad DePaul elimine sus lazos de inversión de Israel. Sin una resolución a la vista, los organizadores del campamento están determinados a permanecer en el Quad hasta que se cumplan sus demandas.

“Creo que subestiman cuánto tiempo planeamos quedarnos aquí”, dijo a The DePaulia Henna Ayesh, estudiante de segundo año de DePaul y enlace de medios para el campamento pro-Palestina.

DePaul Divest Coalition y Students for Justice in Palestine, son los grupos detrás del “Campamento de Solidaridad con Gaza”. Se comprometieron a permanecer en el Quad hasta que DePaul cumpla las demandas delineadas en una publicación de Instagram el 30 de abril, que incluyen:

Reconocer el genocidio en curso y el “escolasticidio” en Gaza.

Revelar inversiones, presupuestos y tenencias de la universidad a la comunidad de DePaul.

Desinvertir en empresas que avanzan el sufrimiento palestino y se benefician de la ocupación.

Unirse a la ciudad de Chicago en el llamado a un alto al fuego.

Eliminar los viajes de estudio a Israel que discriminan y normalizan la ocupación de Israel.

Establecer un equipo asesor ético sobre responsabilidad de inversión que incluya a estudiantes, profesores y personal.

Desde que los organizadores establecieron el campamento el martes por la mañana, exalumnos, profesores, miembros de la comunidad y residentes de Chicago han visitado el sitio para mostrar su apoyo — y algunos para contraprotestar u observar la escena. Los manifestantes pro-Palestinos han alineado la cerca que separa el Quad de la Avenida Fullerton con docenas de carteles, con lemas como “Dinero para la educación, no para la ocupación” y “¡No más $$$ para crímenes de guerra! ¡Desinviertan!!! Desinviertan!!!”

El movimiento llega mientras estudiantes de todo el país protestan por la participación de sus universidades en la guerra Israel-Hamas. Algunos estudiantes en otras universidades han sido arrestados. Desde mediados de abril, los manifestantes han establecido campamentos similares en universidades de todo el país, incluyendo la Universidad de Columbia y la Universidad de Harvard. Estudiantes de otras universidades en Illinois, incluyendo la Universidad de Northwestern, la Universidad de Chicago y la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, también han establecido campamentos en los últimos días.

Desde el inicio de la guerra, más de 34,000 palestinos han sido asesinados y 77,704 heridos en la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre del año pasado, dijo el martes el ministerio de salud de Gaza. Hamas también continúa reteniendo a rehenes capturados en Israel por medio de ataques brutales allí, que desencadenaron este último conflicto.

Las negociaciones entre los organizadores estudiantiles y los administradores de DePaul comenzaron el miércoles por la tarde, según una carta conjunta publicada el jueves por la tarde por el presidente del cuerpo estudiantil Parveen Mundi y el DePaul Divest Coalition.

Los negociadores del campamento estudiantil afirman que el equipo de participación — nueve representantes de la Oficina de Asuntos Académicos, la División de Misión y Ministerio y la Oficina de Asuntos Estudiantiles — carecía de “autoridad para tomar decisiones” sobre demandas críticas como la divulgación del presupuesto y la desinversión.

Según la declaración, el equipo de participación de la universidad no respondió a las demandas de los organizadores del campamento — que incluyen la desinversión de corporaciones afiliadas con Israel y la divulgación del portafolio de inversiones de DePaul — y en lugar de eso “priorizaron la creación y distribución de correspondencias inexactas llenas de declaraciones vicentinas”.

Los negociadores del campamento también dijeron que “en ningún momento el equipo de participación informó al liderazgo del campamento que el campamento estaba teniendo un ‘impacto moderado en las operaciones universitarias'”.

Lexa Murphy, decana del College of Communication y miembro del equipo de participación, dijo que el objetivo de su grupo es crear un canal de diálogo y un sentido de transparencia entre los manifestantes y la administración.

“El cargo general es simplemente asegurarnos de que tenemos líneas de comunicación abiertas, que tenemos momentos y oportunidades para dialogar para realmente hablar y trabajar con los manifestantes estudiantiles”, dijo Murphy a The DePaulia, el pasado miércoles.

Ayesh, la enlace de medios, dijo a The DePaulia el jueves por la noche que su equipo de negociaciones no se reunirá con el equipo de participación de la universidad hasta que se cumpla al menos una de sus demandas.

Muchas de las demandas del DePaul Divestment Coalition “podrían haberse realizado fácilmente ese mismo día”, citando el llamado a un alto al fuego o el reconocimiento de la guerra Israel-Hamas como un “genocidio”, dijo Ayesh.

Ayesh dijo que no han recibido ninguna noticia de la administración de la universidad desde que el DePaul Divestment Coalition publicó una carta abierta en su cuenta de Instagram y a lo largo del campamento.

Las organizaciones en el DePaul Divestment Coalition han estado reuniéndose con la administración de la universidad desde el comienzo del año académico, según Ayesh. Ella dijo que las demandas presentadas ahora son las mismas que las de hace meses.

“La administración de DePaul no nos apoya, pero el cuerpo estudiantil y la comunidad sí”, dijo Ayesh.

En otras partes de la universidad, las opiniones sobre el campamento difieren.

Craig Klugman, profesor Vincent De Paul de Bioética y Humanidades de la Salud, relató casos en los que estudiantes judíos informaron de acoso por miembros del campamento.

“Hay personas que los llaman ‘judío sucio, cerdo sucio'”, dijo Klugman, quien es judío. “Tenemos reglas y regulaciones en el campus para mantenernos seguros y mantener el orden, y mi preocupación es, ¿se hará responsables a aquellos que han violado esas regulaciones?”

Klugman se opone a la presencia policial en el campus y a las restricciones a la libertad de expresión de los estudiantes. Sin embargo, cree que los actos y el discurso destinados a dañar a otros deben ser tomados en serio.

“No tienes derecho a la libertad de expresión sin consecuencias”, dijo. “Quiero que nuestra comunidad esté segura, y quiero que podamos participar en diálogos académicos productivos, y gritarnos y llamarnos nombres no permite eso.”

En un correo electrónico enviado el miércoles por la noche a la comunidad de DePaul, la oficina del presidente Robert L. Manuel informó haber recibido “múltiples informes de carteles y cánticos utilizados por los manifestantes que son intimidantes e incitan a la violencia”.

“Este tipo de discurso está en conflicto con nuestros principios rectores para el discurso y la expresión. Hemos planteado nuestras preocupaciones a los manifestantes y comunicado un mensaje claro de que esto debe abordarse y no permitirse que continúe”, decía el correo electrónico.

Al momento de esta publicación el sábado 4 de mayo, Kristin Claes Mathews, directora de comunicaciones estratégicas de DePaul, dijo en un mensaje de texto que “no había actualizaciones para compartir en este momento”.

El primer día del campamento, más de 25 manifestantes pro-Israel se reunieron alrededor de la entrada de Seminary Avenue al Quad para una contraprotesta.

A su llegada, los manifestantes pro palestinos unieron sus brazos frente a los manifestantes envueltos en banderas israelíes antes de regresar al campamento.

Lily Hecht, estudiante de primer año de DePaul y copresidenta de la organización estudiantil judía Hillel, dijo que ella y otros estudiantes judíos estaban preocupados por la retórica antisemita en los campus universitarios de todo el país.

“Simplemente están esparciendo mucho odio”, dijo Hecht sobre los manifestantes pro palestinos. “Quiero decir, en Columbia, hemos visto muchas leyes rotas y mucha retórica extremadamente antisemita, no solo anti-sionista, sino puramente antisemita”.

Nick, un residente judío de Lincoln Park y miembro de la contraprotesta, que pidió que no se usara su apellido por temor a represalias, cree que los eventos del 7 de octubre han sido “blanqueados” y dice que las propuestas de Israel a Hamas han sido “extremadamente generosas”.

“No hay alto al fuego porque (Hamas) no lo ha aceptado”, dijo Nick.

Desde su formación la semana pasada, el campamento ha crecido rápidamente de unas pocas tiendas a un complejo autosuficiente. Ahora incluye dos baños portátiles y tiendas de comida, médicas y de arte. El campamento ofrece comidas gratis a los manifestantes y una agenda diaria que incluye oración programada, oradores invitados y actuaciones de 10 a.m. a 10 p.m.

Muchos de sus suministros y donaciones son proporcionados por miembros de la comunidad, exalumnos de DePaul y recursos inicialmente asignados para el campamento de la Universidad Northwestern, que ya ha terminado, dijo Ayesh.

Los manifestantes han cumplido en gran medida con la solicitud de la universidad de respetar la ordenanza de ruido de la ciudad, que prohíbe el sonido amplificado o la música entre las 10 p.m. y las 8 a.m. Sin embargo, un correo electrónico de la Oficina del Presidente a la comunidad de DePaul el miércoles por la noche afirmó que “el campamento está violando múltiples políticas universitarias, que deben abordarse en última instancia”.

El correo electrónico concluyó reconociendo el compromiso de la universidad de mantener un diálogo abierto entre los organizadores y los administradores.

Entre las seis demandas de los organizadores, el llamado a que DePaul deje de invertir en Israel es el más consistente con otros campamentos a nivel nacional.

Desinvertir — definido como lo opuesto a invertir — se refiere al patrimonio de una universidad, que son fondos donados generalmente invertidos en acciones, bonos y otros instrumentos financieros para ayudar a la universidad a ganar dinero.

Al exigir que DePaul se desinvierta de Israel, los manifestantes estudiantiles están instando a la universidad a vender sus inversiones en empresas con vínculos con Israel.

En DePaul, el patrimonio se sitúa en $817.8 millones, según una auditoría fiscal de 2022. Es inferior al promedio nacional colegiado de $1.2 mil millones.

La protesta ha permanecido pacífica hasta ahora, según varios miembros de la facultad, como la profesora de ciencias políticas Katy Arnold y la profesora de la escuela de arte Laura Kina.

“Estoy muy, muy impresionada con los organizadores estudiantiles… Es realmente impresionante lo pacífico que es y el sentido de comunidad aquí”, dijo Kina.

Aunque no ha habido contraprotestas adicionales, miembros de la comunidad de Lincoln Park han expresado preocupaciones sobre los campamentos.

Jeff, otro residente judío de Lincoln Park y padre de tres niños en edad escolar en el vecindario, quien también pidió que no se incluyera su apellido por miedo, ha estado monitoreando el campamento desde que se estableció.

“Creo que la mayor preocupación para mí es, como padre de niños judíos, que caminan a la escuela, que juegan afuera, que están en esta área”, dijo. “Ayer cuando vinimos, hay furia, hay enojo, hay intimidación”.

Jeff dijo que no estaba sorprendido por la creación del campamento, señalando configuraciones similares en escuelas de todo el país y en Illinois. Sin embargo, encuentra preocupante su proximidad a su hogar.

“Cualquiera tiene derecho a la libertad de expresión para protestar”, dijo. “Mi preocupación es por la seguridad de la comunidad, nuestros niños”.

Sin embargo, otras personas que visitaron el campamento fueron solidarios.

Tom Pace, un residente de Avondale, describió el campamento como “inspirador” y dijo que se siente validado en las muchas creencias políticas y sociales que ha sostenido desde la infancia.

“Ustedes, los jóvenes, son intrépidos”, dijo Pace mientras se detenía en varias tiendas alrededor del campamento a los estudiantes en apoyo a su causa.

Hasta ahora, no ha habido presencia policial en el campus. Murphy, del equipo de participación administrativa de DePaul, dijo a The DePaulia que la universidad tiene la intención de abordar el campamento de manera diferente a otras instituciones de educación superior y no tiene intención de llamar al Departamento de Policía de Chicago sobre los manifestantes.

“No buscan traer fuerzas externas ni nada por el estilo”, dijo Murphy. “Su objetivo es solo mantener un diálogo abierto y un entorno pacífico, y mientras no interfiera ni se aleje de la operación central en la universidad, es decir, las clases (y) la capacidad de todos los estudiantes para seguir obteniendo su derecho a la educación, entonces no hay un plan que yo conozca para llamar a CPD o fuerzas externas”.

Con ningún fin previsible, los organizadores están determinados a permanecer en el Quad hasta que se cumplan sus demandas.

“Tenemos los suministros, tenemos equipos y tenemos el apoyo de la comunidad. Tenemos suficiente para durar mucho tiempo”, dijo Ayesh, el enlace de medios del campamento.

La cobertura de esta historia está en curso. Sigue las actualizaciones en vivo de The DePaulia desde el campamento.