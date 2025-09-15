DePaul Refuerza su compromiso con la misión Vicentina en medio de la presión política

Mientras la administración de Trump ha lanzado ataques contra algunas instituciones de educación superior, el presidente de DePaul, Rob Manuel, reafirma el compromiso de la universidad con la construcción de comunidades, la protección de los estudiantes, la provisión de fondos y el mantenimiento de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.

En una entrevista con los medios estudiantiles el viernes, 12 de septiembre, también señaló que, aunque ha aumentado la matrícula de estudiantes de primer año y traslados, la disminución significativa de la matrícula de estudiantes internacionales está generando desafíos financieros.

El Departamento de Educación anunció el 10 de septiembre que terminaría o reprogramaría todos los fondos discrecionales para los programas de becas destinados a Instituciones que Sirven a Minorías (MSI, por sus siglas en inglés) que se consideren “inconstitucionales”. DePaul es una Institución que Sirve a Estudiantes Asiático-Americanos e Isleños del Pacífico, y ha estado trabajando para alcanzar el estatus de Institución que Sirve a Hispanos.

Según Manuel, DePaul no recibe fondos federales de programas MSI. Aseguró que los fondos que recibe la universidad no provienen de becas MSI, por lo que el reciente anuncio no causará problemas financieros. “El objetivo de todos nuestros esfuerzos para apoyar a los estudiantes es asegurarnos de que se sientan bienvenidos, no para obtener fondos federales”, dijo.

“Lo más importante es que necesitamos servir y asegurarnos de que cada estudiante aquí tenga un camino hacia el éxito, y eso incluye a toda la población estudiantil que tenemos en el campus”, señaló Manuel. “Pero no lo hicimos porque íbamos a recibir dinero del gobierno federal. Lo hicimos porque está alineado con nuestra misión y beneficia a todos los estudiantes de la población que tenemos en el recinto”.

“Y lo haremos dentro de la ley”, agregó.

DePaul tenía 4,321 estudiantes hispanos matriculados en el trimestre de otoño de 2024, 3,519 de los cuales eran estudiantes subgraduados, según los datos censales de DePaul. Para calificar como Institución que Sirve a Hispanos, una institución debe alcanzar un 25% de matrícula de estudiantes hispanos subgraduados. En otoño de 2024, DePaul alcanzó un 24.8%.

En diciembre de 2024, DePaul anunció que estaba cerca de alcanzar el estatus de HSI y continuaría trabajando para lograrlo. A pesar de los posibles recortes provenientes del Departamento de Educación, Manuel parece decidido a mantener el impulso.

“Por los números, somos HSI… Si lo estás buscando solo porque recibirás fondos, ese no es realmente el espíritu de este trabajo”, comentó Manuel. “Si lo buscas para servir a tu población, eso no se va a detener. ¿Cierto?”

El financiamiento para los programas federales TRIO ha sido objeto de ataques por parte de Trump en el último año. Sin embargo, Manuel afirma que en DePaul este financiamiento ha sido “renovado”.

“Lo necesitamos, lo queremos, y es muy útil, pero la conversación para nosotros no es necesariamente que lo estamos haciendo por los fondos. Nuevamente, lo hacemos por nuestra misión”, añadió. El equilibrio entre las necesidades de la comunidad y la misión Vicentina también juega un papel en la gestión de la diversidad, equidad e inclusión por parte de la universidad, agregó. Los frecuentes cambios federales llevaron a Manuel a realizar una revisión de “las cosas que ahora son ilegales para tener tratamientos preferenciales”, como ciertas becas y políticas de admisión.

Ahora, la Oficina de Diversidad e Igualdad Institucional, Asuntos Estudiantiles y la División de Misión y Ministerio de DePaul se enfocan más en el apoyo a los estudiantes a través de programas, educación estudiantil, desarrollo docente y más.

Este enfoque podría ayudar a proteger programas como los Servicios de Apoyo Estudiantil TRiO de DePaul, ya que la universidad no dependería de fondos provenientes del gobierno federal, dijo.

“Nuestro enfoque es asegurarnos de que cualquier persona que aceptemos tenga un camino hacia su graduación y un camino hacia oportunidades de vida que de otro modo no habría tenido”, afirmó Manuel.

La disminución de la matrícula internacional es parte de una tendencia observada en todo Estados Unidos en los últimos meses, debido a la dificultad para obtener una visa y la revocación de visas estudiantiles por violaciones menores, sin permitirles la oportunidad de impugnar las acusaciones, lo que ha generado demandas. Manuel ha señalado previamente que la disminución en la matrícula de estudiantes internacionales ha generado una presión financiera en DePaul.

La universidad está discutiendo cómo manejar el cambio financiero y continuar educando a los estudiantes. Aseguró que no habrá planes específicos para manejar esta reducción hasta que se publique el censo de 2025-26.

Algunos estudiantes han expresado su preocupación por la presencia de oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el campus y alrededor de la ciudad. Además, Trump había amenazado anteriormente con desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago.Manuel dijo que DePaul está trabajando para mantener a los estudiantes informados sobre sus derechos y los recursos disponibles.

También señaló que los oficiales de Seguridad Pública, asistentes de residencia y directores de residencia están recibiendo capacitación y educación para ayudar a los estudiantes.

“Mi sensación es que eso no es suficiente, que necesitamos averiguar cómo ayudar a cada persona a crear su propio plan de acción, porque hay muchas maneras diferentes en las que podríamos encontrarnos con ICE (en la comunidad)”, dijo Manuel.

De manera similar, otros empleados estudiantiles que tienen contacto con el público deberían contar con directrices sobre qué hacer en situaciones que involucren a ICE. Existe una necesidad de desarrollar más comunidad, en lugar de solo mostrar enlaces a recursos, agregó Manuel. El mejor consejo que tiene para ofrecer, según dijo, es utilizar los recursos disponibles y formar planes junto con otras personas en el campus. Aquellos más capacitados, como la Oficina de Asesoría Legal General (el abogado de DePaul) y Seguridad Pública, también pueden ayudar a los estudiantes si llaman con preocupaciones.

Las preocupaciones han aumentado en torno a la libertad académica de los estudiantes y la capacidad de expresar sus opiniones. Este tema ha crecido durante la presidencia de Trump, quien ha congelado miles de millones de dólares en fondos a universidades que, según su administración, promueven el antisemitismo. Manuel testificó frente al Congreso el 7 de mayo en una audiencia sobre el antisemitismo en los campus.

La Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión otorgó a DePaul una calificación de “F” por su clima de discurso en el campus, ocupando el puesto 220 de 257 universidades. Esta calificación se basa en una encuesta realizada por College Pulse, que evalúa la percepción de los estudiantes sobre el clima de discurso en el recinto, las políticas de discurso y el comportamiento de la facultad, administradores y estudiantes durante una controversia sobre el discurso en el recinto.

Manuel, por su parte, aseguró que la libertad de expresión está viva y bien en DePaul. Señaló que la universidad equilibra la libertad de expresión con políticas que permiten que coexistan diferentes perspectivas. “Me siento muy cómodo con el hecho de que cualquiera aquí pueda ejercer su libertad de expresión y hacer lo que quiera con ella, pero que tengamos políticas y directrices para asegurarnos de que no ofenda a otras áreas dentro del campus”, concluyó.