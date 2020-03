Miedo de estudiantes indocumentados aumenta por detenciones realizadas por ICE

“A pesar de todo, me aferré a ese sueño. Me dije que haría todo lo posible para asistir a una universidad de cuatro años en Los Ángeles. Me sentí traicionada y cansada por el estado de Illinois después de pasar toda mi carrera educativa luchando por obtener fondos ”.

“Estoy tratando esencialmente de vivir el sueño americano, pero mi estatus migratorio me detiene”, dijo Dorantes. “A veces parece que estoy viviendo una doble vida siendo una estudiante indocumentada creciendo en los Estados Unidos. Hay varios aspectos que me separan del resto de la población”.

El miedo de los estudiantes indocumentados ha aumentado después de que una estudiante, Meydi Guzmán Rivas, de Crystal Lake Central High School fuese detenida por el U.S Immigration and Customs Enforcement desde octubre de 2019.