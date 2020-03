Donna More — La DePaulia

Donna More is running for Cook County State’s Attorney.

Courtesy of Donna More

¿Qué está haciendo su campaña para alcanzar los votos latinx?

Hemos pasado mucho tiempo en las comunidades. En realidad, pasé todo el fin de semana en Pilsen, La Villita. He estado trabajando con una mujer, Elizabeth Ramírez, que dirige un programa para personas que tienen familias latinas que han perdido a un ser querido por la violencia de armas. Así que en realidad, y conozco a Elizabeth desde hace varios años, para que sepas, hemos estado haciendo mucho trabajo y mucha campaña allí, y también hemos estado impulsando a la gente que salga a votar.

¿Cómo va a ayudar a disminuir la delincuencia violenta en los barrios latinx?

Lo primero comienza con el juicio y la reparación de la relación entre la policía y el fiscal y la relación con la comunidad. Porque realmente tienes que comenzar en la base para comenzar a reparar el problema de la violencia.

La segunda cosa, y escuché esto de las familias con las que me he estado reuniendo es que tienes que revisar la evidencia, debes acusar los casos adecuadamente. Debe juzgar los casos adecuadamente, lo que significa una mejor capacitación de sus fiscales. Y debe asegurarse de que, en los casos de delitos violentos, defienda la detención preventiva de los delincuentes más peligrosos. Porque lo que sucede es cuándo, y sabes que es caso por caso, pero cuando tienes delincuentes violentos en la calle para el juicio, tus testigos tienen miedo de presentarse. Sus víctimas tienen miedo de presentarse. Y afecta a algunas de nuestras comunidades más vulnerables, incluida nuestra comunidad negra.

¿Cuáles son sus planes para reconstruir la confianza entre la policía y la comunidad?

Creo que, en términos de fiscales, quiere que la comunidad entienda que simplemente [la policía] no está allí para acusar y juzgar a sus hijos. También estás allí para proteger a sus hijos. Y parte de la forma en que lo haces es que tienes que estar en la comunidad. Teníamos centros de justicia comunitarios, que cuentan con personal de fiscales y oficiales de policía, dos de ellos fueron cerrados bajo Foxx. No creo que obtengas buenas relaciones con la comunidad de esa manera. Entonces quiero ser visible en la comunidad, con la policía y las comunidades.

Algunos críticos dicen que las condenas de prisión más fuertes apuntan a las comunidades de color. ¿Qué dices en respuesta a eso?

Bueno, este es un sistema caso por caso. En términos del sistema de justicia penal y las respuestas, si alguien comete un delito, no me importa de qué color sea, si es negro, blanco o llevan puesto azul marino, tenemos que responsabilizar a las personas . Eso no significa que necesariamente vayan a prisión y que tire la llave, pero debe responsabilizar a las personas, porque de lo contrario tiene la sensación de Wallace, las personas que salen con las suya.

Eso perjudica a nuestra comunidad más vulnerable. El año pasado en 2019, todos quieren contarnos estadísticas, pero los asesinatos aumentaron en un tercio en nuestras comunidades más violentas y muchas de ellas son comunidades minoritarias. Así es como eso no protege a nuestras comunidades minoritarias. Entonces tienes que responsabilizar a las personas. Pero también tienen que saber que, además de ser un fiscal superior, que eres un fiscal justo y que eres un fiscal compasivo.

Soy el único candidato del lado demócrata que realmente ha estado en el tribunal de primera instancia día tras día, en juicios de prueba y juicios con jurado. Eso viene de entender y saber cómo ver una revisión de caso. Debes ser duro, donde debes ser duro. Debe mantener a los delincuentes violentos fuera de la calle cuando sea necesario, pero también debe ser compasivo y dar a las personas una segunda oportunidad cuando sea necesario.

¿Qué no funciona con el actual titular del asiento?

No, no creo que nuestro actual abogada estatal haya sido abierta y transparente con el condado. Creo que lo que estamos viendo es uno de los problemas con el caso de Smollet, se manejó de manera diferente a cualquier otro caso. Eso es lo que encontró el fiscal especial. No hay otros ejemplos de ningún otro caso, porque Jussie Smollett es rico y conectado, y famoso. Es bueno ser amigo de Kim Foxx.

Estas son todas las cosas los contribuyentes pagamos, el desperdicio de recursos. Entonces, cuando decimos que no tenemos suficientes recursos para hacer ciertas cosas en la oficina, para tener un programa más robusto de víctimas y testigos para conseguir más fiscales, dejemos de desperdiciar los recursos que Kim foxx está desperdiciando todos los días.

En una cita sobre su compromiso con las comunidades latinx, ¿cuál sería?

Mi compromiso es el mismo para todas las comunidades, y es que pretendo ser la abogada de la gente del Condado de Cook. Ese es mi trabajo. Eso es lo que hago todos los días. Lo he hecho por más de 25 años. Soy un defensor de mis clientes y mis clientes son la gente del Condado de Cook, y tengo la intención de mantenerlos a salvo. Tengo la intención de defender el nombre de las víctimas y los testigos. Y también tengo la intención de hacer lo correcto y dar segundas oportunidades donde esté justificado y no solo ayudará a la comunidad Latinx, sino que ayudará a todas las comunidades. Necesito reinstalar la confianza ahora mismo.

Las personas en cualquier comunidad no confían en que el fiscal de distrito hará lo correcto. Creen que hay dos sistemas de justicia, uno para los ricos y poderosos y políticamente conectados y otro para todos. Y no puede tener un sistema que funcione de esa manera.

¿Hay algo más que le gustaría incluir?

Creo que, como ciudadano y votante del Condado de Cook, quiero un fiscal independiente. No quiero un fiscal que esté controlado por una máquina, ya sea una máquina política o la máquina de un multimillonario. Quiero decisiones que se tomen sobre la ley y no sobre política. Y quiero a alguien que tenga experiencia y tenga el juicio para hacer este trabajo. Y yo soy el que se ajusta a esa factura. No creo que los ciudadanos, los votantes del condado de Cook quieran que el poder de la acusación sea controlado por una máquina política.