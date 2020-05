42 niños inmigrantes dan positivo al COVID-19 en centros de detención de Heartland

“El DHS no ha indicado la voluntad de liberar a los detenidos en general, por lo que ha estado procediendo de forma fragmentaria”, dijo Tirres. “Pero eso es de poco consuelo para aquellos niños y personal que no pueden protegerse en este momento. Creo que lo mejor que podemos esperar es una aceleración en las ubicaciones de esos niños, además de algunas decisiones judiciales que exigen la liberación en el contexto de esta pandemia”.

“Así que, primero, queremos pruebas y queremos números”, dijo Smith. “¿Cuántos han sido liberados? ¿Adónde fueron? ¿Cuántos siguen ahí? A continuación, queremos que cierren estos centros para siempre. No han dado ninguna indicación de que lo harán. No se debe permitir que reabran después de la pandemia”.