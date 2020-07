Cientos de manifestantes protestan contra ICE en el centro de Chicago

“Las universidades necesitan demandar. [Tienen que] protegernos de futuras restricciones ”, dijo Menezes. “[…] Estoy motivada a trabajar cinco veces más duro debido a las restricciones de ser un estudiante internacional en este país. Tengo que equilibrar una vida académica, establecer una carrera, todo mientras estoy aprendiendo una nueva cultura lejos de cualquiera de mis familiares. Pero esto es para lo que me apunté y no dude mi decisión ni una vez”.

“Realmente no nos importa la política de los Estados Unidos”, dijo Kasole. “Pero creo que muchos estudiantes universitarios internacionales que generalmente no se preocupan por la política se dan cuenta de que sí les afecta. Solo porque no eres de los Estados Unidos, no puedes pasar por alto a las personas que son maltratadas “.

“Si las universidades están obligadas a hacer cursos por línea en el otoño, tendré que abandonar el país de la noche a la mañana [de un día al otro]”, dijo Menezes. “[Tendría que] abandonar mi contrato de arrendamiento, abandonar mi educación, abandonar la vida que he hecho aquí hasta ahora. No hay certeza proporcionada por esta nueva directiva y es muy cruel “.

A protester raises the Flag of Mexico/ / Un manifestante alza la bandera de México