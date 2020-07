ICE: Los estudiantes internacionales deben tomar clases en persona o enfrentar la deportación

El anuncio emitido ayer por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dijo que estudiantes no podrán tomar cursos en línea, y estarán a riesgo de ser deportados si no cumplen. Los estudiantes extranjeros que se han matriculado a un modelo híbrido, una combinación de clases en línea y en persona, podrán permanecer.

